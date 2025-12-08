Προπονητής της χρονιάς στη Ρουμανία ο Λουτσέσκου: Το ευχαριστώ στην οικογένεια Σαββίδη και στον ΠΑΟΚ! (vid)

To SDNA σας εξασφάλισε video από την βράβευση του Ραζβάν Λουτσέσκου ως ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς από τους συμπατριώτες του, ευχαριστώντας την οικογένεια Σαββίδη, τους παίκτες και όλο τον... ΠΑΟΚ!

«Αυτά τα βραβεία δεν αφορούν έναν, είναι ένα βραβείο, μία αναγνώριση για τον ΠΑΟΚ, για όλο το γκρουπ μας και για όλη τη δουλειά που γίνεται όχι μόνο φέτος αλλά όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στα πρώτα του λόγια, μετά την παραλαβή του βραβείου από τους συμπατριώτες του ως «Ο προπονητής της χρονιάς», μερικές ημέρες πριν αποχαιρετήσουμε το 2025.

«Πρέπει να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου την οικογένεια Σαββίδη, τον Ιβάν, τον Γιώργο, τον Νίκο, που μου έδωσαν την ευκαιρία να εργαστώ σε αυτό το επίπεδο και που με στήριξαν. Επίσης, ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τους παίκτες που είχα και έχω. Χάρη στη δουλειά τους, τη θυσία τους, τη διαθεσιμότητά τους, πετύχαμε φανταστικές στιγμές σε μια πόλη που ζει πολύ έντονα συναισθηματικά».

Στο τέλος, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και όλους εκείνους που συναναστρέφεται καθημερινά, τους αφανείς ήρωες πίσω από ένα club αλλά και τον κόσμο της ομάδας:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που είναι πάντα στο πλευρό μας καθημερινά και μας βοηθούν αλλά και στους απίστευτους οπαδούς μας. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, μαζί... μεγαλώσαμε και τα καταφέραμε!».

«Περήφανοι για τον δικό μας στρατηγό», ανέφερε σε σχετική ανάρτηση ο ΠΑΟΚ αργότερα, με φόντο τη βράβευση του Λουτσέσκου.

Το μεγαλύτερο αθλητικό μέσο της Ρουμανίας, https://t.co/dwRvQF2la4 βράβευσε τον Ράζβαν Λουτσέσκου ως τον κορυφαίο Ρουμάνο προπονητή της χρονιάς!



Περήφανοι για τον δικό μας #TheGeneral! ⚪️⚫️ #PAOK #OurWay #Lucescu pic.twitter.com/b7FOF0zGTl — PAOK FC (@PAOK_FC) December 8, 2025

Δείτε το video του SDNA: