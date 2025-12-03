Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Πρώτη φάση για τον ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη, αποκρούει ο Αθανασιάδης (vid) 03-12-2025 22:04 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Άρης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Πρώτη καλή φάση για τον ΠΑΟΚ με το σουτ του Μιχαηλίδη, το οποίο απομακρύνθηκε σε κόρνερ από τον κίπερ Αθανασιάδη. Δείτε τη φάση: Τσουνάμι παροχών ενόψει εκλογών: Τα 3 οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr «Έλεγα ψέματα ότι έκλεισε ο Φώτης»: Η επική ατάκα του Φάνη Λαμπρόπουλου στη Βουλγαράκη για τον Ιωαννίδη dailymedia.gr Η μεγαλύτερη πρόκληση στην επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ menshouse.gr Ετοιμαστείτε για μεγάλη έκπληξη: Τι λένε οι δημοσκόποι για το ποσοστό της Καρυστιανού που θα δούμε στις εκλογές instanews.gr Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Κίνηση-ματ από τον ΑΝΤ1: Ο πρωτοκλασάτος δημοσιογράφος που πήρε μέσα απ’ τα χέρια του ΣΚΑΪ dailymedia.gr Τα νούμερα δείχνουν Μπογκντάνοβιτς menshouse.gr ΑΕΚ: Η δυνατή κίνηση στο 6 και η τακτική ανάλυση του συστήματος του Νίκολιτς με τις νέες μεταγραφές menshouse.gr Πρώτη φάση για τον ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη, αποκρούει ο Αθανασιάδης (vid) SHARE