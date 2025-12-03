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Πρώτη φάση για τον ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη, αποκρούει ο Αθανασιάδης (vid)

Ποδόσφαιρο
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Πρώτη καλή φάση για τον ΠΑΟΚ με το σουτ του Μιχαηλίδη, το οποίο απομακρύνθηκε σε κόρνερ από τον κίπερ Αθανασιάδη.

Δείτε τη φάση:

 

Πρώτη φάση για τον ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη, αποκρούει ο Αθανασιάδης (vid)