Σοκαριστικό: Απειλές θανάτου κατά του Κοτάρσκι και της οικογένειας του!

Η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε ότι ο Κροάτης τερματοφύλακας και η οικογένεια του δέχονται απειλές κατά της ζωής του, μετά το παιχνίδι με την Καϊράτ Αλμάτι!

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Δανία, μετά τις διαδικτυακές απειλές κατά της ζωής του που δέχθηκε ο Ντόμινικ Κοτάρσκι, η σύζυγος του, ενώ στο κάδρο των αισχρών απειλών μπήκε και το παιδί που περιμένει ο Κροάτης τερματοφύλακας!

Όλα ξεκίνησαν μετά από ένα λάθος που έκανε ο πρώην γκολκίπερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος δώρισε ένα γκολ στην Καϊράτ Αλμάτι που μείωσε σε 3-1 στην αναμέτρηση για το Champions League.

Παρότι, ο προπονητής και οι συμπαίκτες του, κάλυψαν απόλυτα τον Κοτάρσκι, χαρακτηρίζοντας τον "τερματοφύλακα παγκόσμιας κλάσης", κάποιοι θρασύδειλοι επιτέθηκαν με διαδικτυακές απειλές, που ανάγκασαν την επίσημη Κοπεγχάγη να πάρει θέση, καταδικάζοντας το περιστατικό και προσφέροντας νομική υποστήριξη στον Κοτάρσκι.

"Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο σεβόμαστε και για τον οποίο ενδιαφερόμαστε πολύ, τόσο ως παίκτη, όσο και ως άνθρωπο. Το κλαμπ στέκεται στο πλευρό του 100% και προσφέρουμε όλη την απαιτούμενη υποστήριξη, τόσο στον Ντομινίκ, όσο και στην οικογένεια του, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής υποστήριξης.

Η Κοπεγχάγη με κάθε τρόπο παίρνει αποστάσεις από κάθε μορφή παραβατικής συμπεριφοράς και δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να αποδεχθούμε ότι κάποιος από τους παίκτες μας έγινε θύμα μιας τέτοιας λεκτικής επίθεσης.

Κανείς δεν θα πρέπει να φοβάται για την ασφάλεια του, εξαιτίας της δουλειάς του. Είμαστε σε πολύ στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές και θα προσφέρουμε όλο αυτό το απαράδεκτο υλικό στην αστυνομία για να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες από εδώ και πέρα".