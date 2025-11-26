Πάμε για φρεντάκι στο Πασαλιμάνι;

Ο Βινίσιους Τζούνιορ μοιάζει με τον μικρό αδερφό του Ροντινέι, ο οποίος ελπίζει να βρει τον παλιό του συμπαίκτη στην Φλαμένγκο... κουρασμένο!

To γλέντι είχε στηθεί για τα καλά στο κέντρο του Εστάδιο Μονουμεντάλ του Γουαγιακίλ. Κι όπου υπάρχει γλέντι, ο Ροντινέι είναι πάντα πρώτος. Αξίωμα.

Η Φλαμένγκο είχε μόλις κερδίσει το Κόπα Λιμπερταδόρες επικρατώντας με 1-0 στον τελικό της Ατλέτικο Μινέιρο, όμως αυτό είχε ήδη παλιώσει. Σημασία είχε το αύριο. Αυτό που ερχόταν!

Κάποιος έριξε το σύνθημα και όλοι οι παίκτες άρχισαν να το χορεύουν σε ρυθμούς σάμπας.

Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar!

Ρεάλ Μαδρίτης, περίμενε μας, θα έρθει και η σειρά σου!

Όλοι σκέφτονταν πια το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και τον διαφαινόμενο τελικό με την κάτοχο του Champions League στο τέλος του 2022.

Πολύ πριν οι ομάδες ταξιδέψουν στο Μαρόκο για την τελική φάση, το μόνο που πράγμα που υπήρχε στην ατζέντα ήταν το ραντεβού με την βασίλισσα. Τίποτα, άλλο.

"Ο Βίνι με ξέρει. Έχουμε παίξει μαζί. Θέλω να του υπενθυμίσω ότι δεν είμαι ο τύπος του μπακ που κάθεται και περιμένει πίσω. Δεν είναι από αυτούς που απλώς κυνηγάνε τον εξτρέμ. Κάνω κι εγώ κούρσες. Κι αν με αφήσει ελεύθερο ο εξτρέμ, τότε θα τον κάνω να ζητήσει αλλαγή από το 15ο λεπτό", έλεγε αυτός ο... σεσημασμένος χαβαλές σε συνέντευξη του σε Μέσο της Βραζιλίας.

Μόνο που στο ποδόσφαιρο, όταν σκέφτεσαι το μεθεπόμενο βήμα, πριν κάνεις το επόμενο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα γκρεμοτσακιστείς.

Η Φλαμένγκο ταξίδεψε με περίσσιο τουπέ και η σφαλιάρα ακούστε από την Ταγγέρη ως το Ρίο ντε Τζανέιρο. Η Αλ-Χιλάλ την απέκλεισε σε έναν συναρπαστικό ημιτελικό με 3-2 και το αντάμωμα με την Ρεάλ Μαδρίτης δεν συνέβη ποτέ.

Κάπου εκεί, είναι πολύ πιθανό να του ήρθε στο μυαλό σαν flashback η πρώτη συμβουλή που είχε δώσει στον λαμπερό του φίλο, την πρώτη φορά που τον είδε εντελώς ψαρωμένο στα αποδυτήρια της φημισμένης Φλα.

Ο Ροντινέι ήταν ήδη ένας από τους "παλιούς", όταν πήρε υπό την προστασία τον άβγαλτο 17χρονο με τα σιδεράκια στα δόντια και την συστολή στο βλέμμα: "Από την πρώτη προπόνηση που κάναμε μαζί του έδωσα μία και μόνο συμβουλή. Να παραμείνει ταπεινός. Το βλέπεις από το χαμόγελο του, τα αστειάκια και τα πειράγματα που κάνει με όλους, από τον τρόπο που σε σέβεται, που σέβεται την οικογένεια του, ότι η συμβουλή μου έπιασε τόπο. Μιλάμε ακόμα πιο συχνά μέσω WhatsApp και Instagram. Για μένα ο Βίνι αντιπροσωπεύει την ταπεινότητα. Παρότι παίζει στην μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου και είναι αυτός που είναι, παραμένει ένα ταπεινό παιδί. Ένας νικητής της ζωής".

Δεν είναι λόγια του αέρα. Οι δύο τους είναι όντως πολύ κοντά. Ο Ροντινέι ήταν επίσημος προσκεκλημένος του Βίνι στον τελικό του Champions League τον Μάιο του 2024 απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, όπου το κερασάκι στην τούρτα (0-2) μπήκε από το φιλαράκι του.

Λίγο μετά την απονομή, ο Ροντινέι πάτησε το χορτάρι του Γουέμπλεϊ φωτογραφήθηκε με το βαρύτιμο τρόπαιο, αλλά και με το... φιλαράκι του, που περισσότερο μοιάζει με μικρό του αδερφό.

Τον περασμένο Μάιο, βρέθηκαν μαζί στις εξέδρες "Μαρακανά" για να δουν παρέα μία αναμέτρηση της Φλαμένγκο απέναντι στην Ντεπορτίβο Τάτσιρα για το Κόπα Λιμπερταδόρες, αλλά νωρίτερα είχαν κάνει ανταλλαγή δώρων των οποία κοινοποίησαν μέσω του Instagram.

Ο Βίνι είχε έτοιμη μία λευκή φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης με εξαιρετική αφιέρωση στον "αγαπημένο του φίλο" και ο Ροντινέι ανταπέδωσε με μία επετειακή φανέλα των ερυθρόλευκων για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Από την ημέρα της κλήρωσης περίμεναν πως και πως αυτή την ημέρα, που θα παίξουν για πρώτη φορά αντίπαλοι. Ο ένας θα βρίσκεται συνεχώς στα λημέρια του άλλου. Αναγκαστικά, θα πέσουν και κλωτσιές.

«Πριν από το μεγάλο παιχνίδι δεν θα μιλήσω μαζί του. Έχουμε καλή σχέση. Μια πολύ καλή φιλία. Όμως θέλω να κερδίσουμε το ματς», σχολίασε με νόημα ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Πως θα ήθελε να τον δει στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης";

Κουρασμένο φίλε...

Πολύ κουρασμένο...