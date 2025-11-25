Δύο γκολ του Κόβατσικ έβαλαν σε θέση οδηγού τη Λέγκια, αλλά ο ΠΑΟΚ «ξύπνησε» στην επανάληψη, μείωσε με τον Γκιόκα (2-1) και ελπίζει να κάνει την ανατροπή στην Τούμπα.

Από το παγωμένο Ακουρέιρι, στην χιονισμένη Βαρσοβία ο Δικέφαλος με στόχο την πρόκριση στους «32» του Youth League, απέναντι σε μία Λέγκια που έδειξε τα... δόντια της κόντρα στην Φιορεντίνα.

Χωρίς τον Μπάλντε η ενδεκάδα του Πέτρου Τσιαπακίδη, με τον Ντούνγκα να «προωθείται» ως εξτρέμ και τον Μπέρδο να παίρνει φανέλα βασικού στην έτερη πλευρά.

Δύο ίδια γκολ από τον Κόβατσικ και 2-0

Ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την πρώτη σέντρα, οι Πολωνοί κατάφεραν να... αιφνιδιάσουν. Ο 18χρονος Σλοβάκος Κόβατσικ με ένα απίστευτο σουτ από πολύ μακριά έκανε το 1-0, με τον παίκτη της Λέγκια να «πληγώνει» μετά τη Φιορεντίνα και τον ΠΑΟΚ, καθώς κόντρα στους Ιταλούς πέτυχε τρία τέρματα δίνοντας την πρόκριση επί της ουσίας.

Ένας ΠΑΟΚ που... πάγωσε μετά το γκολ, καθώς δυσκολευόταν αφάνταστα να δημιουργήσει ευκαιρίες και τους Πολωνούς να αμύνονται εξαιρετικά με αλληλοκαλύψεις -πολλές φορές και υποπίπτοντας σε φάουλ-.

Τα συνεχόμενα κόρνερ και οι στημένες φάσεις δεν βοήθησαν την ομάδα του Πέτρου Τσιαπακίδη, η οποία είδε το σουτ του Τσιότα στο 32ο λεπτό να απομακρύνεται και τη Λέγκια να «χτυπά» ξανά.

Σαν σε... πιστή αντιγραφή ο Κόβατσικ με ολόιδιο σουτ από ακριβώς το ίδιο σημείο, «έγραψε» το 2-0 στο 41ο λεπτό με τον κίπερ Μπελερή να μην έχει απάντηση και τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στο ημίχρονο, έχοντας ένα «βουνό» να ανέβει στο δεύτερο ημίχρονο.

«Ασπρόμαυρη» υπεροχή και πίεση, μείωσε με τον Γκιόκα και ελπίζει

Ένας ΠΑΟΚ πολύ διαφορετικός στο δεύτερο ημίχρονο, με εντάσεις, με κυριαρχικό παιχνίδι, στριμώχνοντας τη Λέγκια πολλές φορές στα... σχοινιά.

Οι αλλαγές του Πέτρου Τσιαπακίδη έδωσαν άλλον... αέρα, με τους Μπάλντε-Γκιόκα να βοηθούν στην ανάπτυξη και τον Τσιφούτη να... σερβίρει.

Στο 59ο λεπτό η πρώτη απειλή από πλευράς «ασπρόμαυρων» με το σουτ του Μπάλντε να καταλήγει στην αγκαλιά του Μπιεντούγκα, ενώ τρία λεπτά μετά το απευθείας φάουλ του Πολυκράτη πέρασε άουτ.

Ο ΠΑΟΚ όμως είχε το μομέντουμ, με τους Πολωνούς να κλείνονται στα καρέ τους, όμως να το πληρώνουν. Στο 79΄ο Τσιφούτης σέντραρε όμορφα και από κοντά ο Γκιόκα έγραψε το 2-1, δίνοντας άλλη... ζωή στον αγώνα.

Στα 15 περίπου λεπτά που παίχτηκαν μετά τη μείωση του σκορ, ο Δικέφαλος έψαξε -δίχως αποτέλεσμα- την ισοφάριση, παρόλα αυτά ελπίζει βάσιμα -κυρίως με την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου- στην ανατροπή.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 9 Δεκεμβρίου (17:30) στο γήπεδο της Τούμπας, με τον νικητή του ζευγαριού να παίρνει το εισιτήριο για τους «32» του Youth League.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Λέγκια Κ19: Μπιεντούγκα, Λαουρίν, Τσογιέσκι, Κοσιόρεκ, Μικανόβιτς, Ρουζκίεβιτς, Μόζιε(3΄Πρζμπίλκο), Φοκς, Κόβατσικ, Μίζερα, Πτσέλκα(71΄Πιάστα)

ΠΑΟΚ Κ19: Μπελερής, Πολυκράτης, Μπαταούλας, Κοσίδης, Τσιότας, Σνάουτσνερ, Παπαδόπουλος(58΄Γκιόκα), Τουρσουνίδης(58΄Μπάλντε), Ντούνγκα(83΄Αρετής), Μπέρδος(71΄Τσιφούτης), Μύθου(83΄Στύλος)