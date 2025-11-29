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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Κλεάνθης Βικελίδης» / Novasports Prime HD
12η αγωνιστική
Άρης
ΑΡΗΣ
2 1
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ΑΕΛ Novibet
ΑΕΛ NOVIBET
Διαιτητης
  • Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)
  • VAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)
  • AVAR: Αντωνίου Ελένη (Αχαΐας)
Βοηθοι
  • Στεφανής Γεώργιος (Καρδίτσας)
  • Μπαλιάκας Αλέξανδρος (Κοζάνης)
Τεταρτος
  • Μπαλαχούτης Γεώργιος (Πειραιώς)
Σκορερς
  • 27' Μορόν
  • 90+9' Ντούντου
Κιτρινες καρτες
  • 12' Ράτσιτς
  • 53' Ρόουζ
  • 63' Μορόν
  • 90+10' Ντούντου
Σκορερς
  • 90+7' Πασάς (πέν.)
Κιτρινες καρτες
  • 12' Παντελάκης
  • 13' Μούργος
  • 33' Γκαράτε
  • 78' Φεριγκρά
  • 81' Αποστολάκης
Κοκκινες καρτες
  • 46' Γκαράτε

Live: Άρης - ΑΕΛ

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