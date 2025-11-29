Live: Άρης - ΑΕΛ

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Κλεάνθης Βικελίδης» / Novasports Prime HD
12η αγωνιστική
12η αγωνιστική
ΑΡΗΣ
2 1
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ΑΕΛ NOVIBET
Διαιτητης
- Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)
- VAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)
- AVAR: Αντωνίου Ελένη (Αχαΐας)
Βοηθοι
- Στεφανής Γεώργιος (Καρδίτσας)
- Μπαλιάκας Αλέξανδρος (Κοζάνης)
Τεταρτος
- Μπαλαχούτης Γεώργιος (Πειραιώς)
Σκορερς
- 27' Μορόν
- 90+9' Ντούντου
Κιτρινες καρτες
- 12' Ράτσιτς
- 53' Ρόουζ
- 63' Μορόν
- 90+10' Ντούντου
Σκορερς
- 90+7' Πασάς (πέν.)
Κιτρινες καρτες
- 12' Παντελάκης
- 13' Μούργος
- 33' Γκαράτε
- 78' Φεριγκρά
- 81' Αποστολάκης
Κοκκινες καρτες
- 46' Γκαράτε