Βλαχοδήμος: «Αξίζαμε να είμαστε τουλάχιστον στη δεύτερη θέση»

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος μίλησε για τον αποκλεισμό της Εθνικής από το Μουντιάλ.

Ο διεθνής πορτιέρο ήταν από τους καλύτερους παίκτες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στη νίκη επί της Σκωτίας με 3-2.

Οι δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που πήραμε νίκη, θα μπορούσαμε να νικήσουμε πιο εύκολα, το κάναμε δύσκολο. Θέλαμε πως και πως αυτή τη νίκη.

Είχαμε πει ότι είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις βαθμολογίες και για τον εγωισμό μας. Τα δύο τελευταία αποτελέσματα ήταν μια κακή στιγμή. Αξίζαμε να είμαστε τουλάχιστον στη δεύτερη θέση στον όμιλο.

Και μέσα στη Σκωτία παίζαμε μόνο εμείς, μέσα στη Δανία τα πρώτα 30 λεπτά ήμασταν καλύτεροι, θα έπρεπε να είμαστε εμείς τώρα εκεί. Δεν μπορούμε να το γυρίσουμε, κοιτάμε μπροστά. Χαίρομαι για τα παιδιά που μπήκαν στην Εθνική, συνεχίζουμε.

Έχουμε μια καλή ομάδα, πήραμε το παιχνίδι. Θέλαμε τη νίκη και το καταφέραμε».