Σίγουρη η Μπάγερν για το συμβόλαιο με τον 17χρονο Καρλ

Συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις η Μπάγερν Μονάχου τη φετινή σεζόν και ένα μεγάλο ταλέντο έχει αναδειχθεί από τον Βενσάν Κομπανί, ο Λέναρντ Καρλ.

Ο 17χρονος Γερμανός εξτρέμ πέτυχε το πρώτο γκολ στη League Phase του Champions League, στο 4-0 επί της Μπριζ, ενώ βρήκε δίχτυα και στο πρωτάθλημα, στη νίκη με 3-0 στην έδρα της Γκλάντμπαχ. Συνολικά φέτος έχει, μέχρι τώρα, δύο γκολ και μια ασίστ σε 15 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις.

Ήδη μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες παρακολουθούν τον νεαρό ακραίο επιθετικό, αλλά η διοίκηση της πρωταθλήτριας Γερμανίας δεν ανησυχεί, καθώς υπάρχει συμφωνία ώστε το Φεβρουάριο, όταν ο Καρλ συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, τότε αυτόματα θα επεκταθεί το συμβόλαιο του για ένα επιπλέον έτος, έως τον Ιούνιο του 2029.

Μάλιστα τού προσφέρει τριπλασιασμό των ετήσιων αποδοχών του, από τις 300 χιλιάδες, στις 900 χιλιάδες ευρώ.