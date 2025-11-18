Νέος Κόσμος: Στη ΓΑΔΑ οδηγός μηχανής που φέρεται να χτύπησε τον 58χρονο πριν ξεψυχήσει στο αυτοκίνητό του (vid)

Εντοπίστηκε και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ πριν λίγη ώρα ο οδηγός της μηχανής που φέρεται να χτύπησε μαζί με άλλον ένα άτομο τον 58χρονο, που πέθανε από ανακοπή στο τροχαίο στο Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του, καθώς κατονομάστηκε ως ο υπαίτιος από τα δύο άτομα που είχαν προσαγάγει χθες (17.11.2025) το βράδυ οι άνδρες της ΕΛΑΣ.

Σημειώνεται πως το βράδυ της Δευτέρας οι Αρχές είχαν προχωρήσει σε 2 προσαγωγές για τον μυστηριώδη θάνατο του 58χρονου στον Νέο Κόσμο. Ο 58χρονος που πέθανε από ανακοπή μετά το τροχαίο στον Νέο Κόσμο είχε χτυπήματα στο πρόσωπο.

Οι αστυνομικοί από χθες (17.11.2025) ερευνούσαν το ενδεχόμενο και τις πληροφορίες που ήθελαν πριν την πρόσκρουση ο οδηγός να είχε γρονθοκοπηθεί από δύο άτομα που επέβαιναν σε ένα μηχανάκι. Έτσι το πρωί της Τρίτης (18.11.2025) προχώρησαν στην προσαγωγή δύο ατόμων και εξετάζεται η τυχόν η εμπλοκή τους στο περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν Έλληνα και έναν Αλβανό οι οποίοι μέχρι αυτή τη στιγμή κρατούνται. Ανέφεραν ότι δεν έχουν καμιά σχέση με το περιστατικό και έδωσαν στους άνδρες της ΕΛΑΣ ένα άλλο όνομα που εμπλέκεται στην υπόθεση. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του.

Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο newsit.gr για το περιστατικό ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ακούσαμε πως του κυρίου του την έπεσαν κάποιοι με μηχανάκι. Περίπου 5 – 5:30 ακούσαμε ένα θόρυβο όταν έπεσε το αυτοκίνητο πάνω στο άλλο. Μάλλον ο άνθρωπος προσπαθούσε να ξεφύγει, έφτασε εδώ στο αδιέξοδο και εκεί χτύπησε πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Βγήκαμε έξω και είδαμε έναν γιατρό από γειτονική πολυκατοικία να του κάνει ΚΑΡΠΑ, ενώ είχαν καλέσει και οι άλλοι γείτονες ασθενοφόρο. Ήρθε το ασθενοφόρο και το περιπολικό ο άνδρας ζούσε μέχρι να τον βάλουν στο ασθενοφόρο, μάλλον μετά κατέληξε . Ήταν μόνος του είδαμε ότι είχε χτυπήματα στο πρόσωπο».

Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας (17.11.2025) όταν ο 58χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα που ήταν οδού Σουλιέ στον Νέο Κόσμο. Ο άνδρας διαπιστώθηκε πως έφερε χτυπήματα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

