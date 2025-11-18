Το Σουρινάμ ετοιμάζεται να γιορτάσει την ανεξαρτησία του με πρόκριση στο Μουντιάλ

Μια αγωνιστική πριν το τέλος του 3ου γύρου της προκριματικής φάσης σε Κεντρική, Βόρεια Αμερική και Καραϊβική (CONCACAF) και μια χώρα ετοιμάζεται τα ξημερώματα της Τετάρτης να γράψει ιστορία και να πάρει για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση στα τελικά ενός Μουντιάλ.

Πρόκειται για την εθνική ομάδα του Σουρινάμ, που είναι στην πρώτη θέση στον 1ο όμιλο των προκριματικών.

Το Σουρινάμ νίκησε εύκολα την περασμένη αγωνιστική με 4-0 το Ελ Σαλβαδόρ και ισοβαθμεί στην κορυφή του ομίλου με τον Παναμά, αλλά υπερτερεί λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων, με το ματς της τελευταίας αγωνιστικής κόντρα στην αδιάφορη Γουατεμάλα να είναι ικανό να τους δώσει το «εισιτήριο» για τα τελικά.

Το Σουρινάμ, μια χώρα 634.431 κατοίκων, ανεξάρτητο από το 1975 θέλει να γιορτάσει την ανεξαρτησία της από την Ολλανδία με την ιστορική πρόκριση στα τελικά ενός Μουντιάλ. Η ομάδα με προπονητή τον Στάνλεϊ Μέντσο, πρώην παίκτη του Αγιαξ και της Αϊντχόφεν, θα παίξει στη Γουατεμάλα το παιχνίδι της ζωής της.

«Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για τη χώρα να γιορτάσει τα 50α γενέθλια της ανεξαρτησία της από την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο. Θα είναι ένα απίστευτο δώρο για ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε σχετικά ο Μέντσο.