Τα πρώτα θετικά σημάδια του Γκρούγιτς και το ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί στα επόμενα παιχνίδια

Ο Μάρκο Γκρούγιτς όχι μόνον κλήθηκε στην εθνική ομάδα της Σερβίας μετά από έναν ολόκληρο χρόνο, αλλά χρησιμοποιήθηκε κι όλας από τον Βέλικο Παούνοβιτς και στα δυο παιχνίδια, ως αλλαγή στο Γουέμπλεϊ με την Αγγλία στο τελευταίο τέταρτο και ως βασικός απέναντι στους Λετονούς…

Η εικόνα που έβγαλε ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ κυρίως στο χθεσινό παιχνίδι, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα πρώτο θετικό σημάδι. Στα 85’ λεπτά που αγωνίστηκε στον άξονα της μεσαίας γραμμής, αντεπεξήλθε θετικά στα ανασταλτικά του καθήκοντα, έχοντας μεταξύ άλλων: 8 ανακτήσεις, 5 κερδισμένες μονομαχίες στο έδαφος από τις 8 που έδωσε στο σύνολο και 4/5 κερδισμένες ψηλά. Επίσης, τα πήγε πάρα πολύ καλά στο κομμάτι του build up και της οργάνωσης από πίσω, έχοντας 100% ευστοχία στις μεταβιβάσεις στο μισό του αντιπάλου (46/46) ενώ μέτρησε στο σύνολο 65/67 πάσες, που σημαίνει 97%.

Γενικότερα πάντως, πραγματοποίησε μια γεμάτη και καλή εμφάνιση με το εθνόσημο στο στήθος στην επιστροφή του, εξού και το Sofascore τον βαθμολογεί με 7,3 για την απόδοσή του (καλή βαθμολογία παίρνει και από τα σερβικά ΜΜΕ) ενώ έδειξε σαφώς μια βελτιωμένη εικόνα και σωματικά, συγκριτικά με όσα είχαμε δει να συμβαίνουν με την Τσέλιε και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, στα δυο ματς δηλαδή στα οποία ξεκίνησε και υστέρησε και στο physical παιχνίδι και στο παιχνίδι με την μπάλα που θεωρητικά ειναι το ισχυρό του σημείο.

Χθες λοιπόν, απέναντι στην αδύναμη, η αλήθεια είναι, Λετονία, είδαμε τα πρώτα θετικά σημάδια του Γκρούγιτς και μια ισορροπημένη εμφάνιση. Αυτό που πρέπει να δούμε τώρα, είναι το εάν θα μπορέσει να ανεβάσει την απόδοση του και να προσφέρει αυτά για τα οποία αποκτήθηκε. Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι, αναζητούσε ένα εξάρι ή ένα χαφ τύπου deep lying playmaker με ικανότητα στο build up από πίσω, έχοντας βασικό στόχο τον Νίκολα Μόρο της Μπολόνια τον οποιο εν τέλει δεν κατάφερε να αποκτήσει. Αντί του Μόρο, Ριμπάλτα και Νίκολιτς, επέλεξαν τον Γκρούγιτς. Μια περίπτωση ασφαλώς που εμπεριείχε ένα είδους ρίσκου, λόγω του ότι ήταν ανενεργός επί της ουσίας για έναν χρόνο στην Πόρτο αφού δεν υπολογιζόταν, έχοντας υποβληθεί μέσα στη χρονιά και σε έναν καθαρισμό στον αχίλλειο… Μια περίπτωση όμως παράλληλα, που αντιμετωπίστηκε το καλοκαίρι σαν μια μεγάλη ευκαιρία καθώς τόσο ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου όσο και ο προπονητής πίστευαν (και πιστεύουν) παρά πολύ σε εκείνον.

Η εικόνα του μέχρι τώρα με την ΑΕΚ η αλήθεια είναι πως δεν έχει πείσει. Για να κριθεί ωστόσο ο Γκρούγιτς και ο κάθε Γκρούγιτς θα πρέπει να… παίξει. Τα 63’ προβληματικά λεπτά στο Τσέλιε, τα 77’ λεπτά κάκιστης απόδοσης με τον ΠΑΟΚ ή κάποια σποραδικά παιχνίδια του ως αλλαγή ή ακόμα ακόμα και η κακή εικόνα του στην αγγαρεία που έκανε όλη η ομάδα στην Ηλιούπολη, δεν είναι επαρκές δείγμα. Ο Σέρβος χαφ, θα πρέπει το αμέσως επόμενο διάστημα μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων, στα εννέα προσεχές παιχνίδια δηλαδή, να μπει περισσότερο στο rotation για να δείξει αν μπορεί ή όχι να προσφέρει, αυτά για τα οποία αποκτήθηκε.

Αν ο Γκρούγιτς συνεχίσει να παρουσιάζει την εικόνα αυτή που έχουμε μέχρι σήμερα, η ΑΕΚ θα χρειαστεί τον Γενάρη να κινηθεί και για εξάρι διαφοράς. Ας μην προτρέχουμε όμως. Και ας κρατήσουμε τα πρώτα θετικά σημάδια που είδαμε από τον Σέρβο χαφ ο οποίος πράγματι ξεχώρισε με την εθνική ομάδα της Σερβίας βγάζοντας στον αγωνιστικό χώρο τα δυνατά του χαρακτηριστικά, που είναι το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια. Με αυτά τα χαρακτηριστικά έχτισε την καριέρα που έχτισε που δεν μπορεί να είναι τυχαία, με αυτά τα στοιχεία θα παίξει αν παίξει και στην ΑΕΚ. Ποτέ δεν θα αποκτήσει εντάσεις, ταχύτητα και έκρηξη, όπως ποτέ δεν θα είναι ιδανικός για ένα παιχνίδι run & gun. Το ζήτημα/ερώτημα λοιπόν είναι αν αυτά τα στοιχεία που τον διακρίνουν, μπορούν να κουμπώσουν στο παιχνίδι και στις τακτικές του Νίκολιτς και εάν ο ίδιος, θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις μέσα στα αμέσως επόμενα παιχνίδια μέχρι τα Χριστούγεννα...