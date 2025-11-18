«Ασπρόμαυρη» Εθνική Προ-παίδων - Με 7 παίκτες του PAOK Academy οι κλήσεις!

Το PAOK Academy ξανά στο προσκήνιο, με επτά παίκτες της Κ16 του Δικεφάλου να βρίσκονται στις κλήσεις της Εθνικής Προ-παίδων για το φιλικό τουρνουά του Δουβλίνου.

Οι «ασπρόμαυρες» ακαδημίες στα... καλύτερά τους. Μετά την Εθνική Παίδων που προκρίθηκε στην Elite Round με επτά «ασπρόμαυρους» στη σύνθεσή της, αλλά και την Εθνική Νέων με εννιά παίκτες του ΠΑΟΚ στο ρόστερ, ήρθε και η... σειρά της Εθνικής Προ-παίδων.

Πιο συγκεκριμένα, στις κλήσεις του κ. Βασίλη Παπαδάκη για το φιλικό τουρνουά UEFA U16 Friendly Matches που θα διεξαχθούν στο Δουβλίνο από τις 23 έως τις 28 Νοεμβρίου βρίσκονται επτά παίκτες της φετινής Κ16 του ΠΑΟΚ.

Ο λόγος για τους, Χριστόφορο-Ιωάννη Βάτσο, Λούκας Βεριντιάνο, Κωνσταντίνος-Σταύρος Κογκαλίδης, Αθανάσιος Φλώρος, Παναγιώτης Δουραλής, Άρμπι Λούσκα και Γιώργος Τεντολούρης, όλοι βασικά «στελέχη» της περσινής Κ15 που πήρε τη Super League.

Η γενιά του 2010 φέτος αγωνίζεται σε επίπεδο ΕΠΣΜ ως άτυπη Κ17, με αρκετούς εξ αυτών να παίρνουν τα πρώτα τους λεπτά συμμετοχής στη Super League K17. Μάλιστα, στα τμήματα υποδομών της ΕΠΣΜ, ο Δικέφαλος έχει ξεκινήσει «φουριόζος» το πρωτάθλημα με τρεις άνετες νίκες κόντρα σε Αλέξανδρο Κιλκίς, Καμπανιακό και Βέροια.