ΠΑΟΚ: Ένα ακόμα βραβείο για τη «ζωγραφιά» του Κωνσταντέλια κόντρα στην ΑΕΚ! (vid)

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κερδίζει το ένα βραβείο μετά το άλλο, καθώς η «ζωγραφιά» του κόντρα στην ΑΕΚ ψηφίστηκε ως το καλύτερο γκολ του Οκτωβρίου από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Μία πανέμορφη ενέργεια, μία υπέροχη ντρίμπλα και ένα άψογο τελείωμα -ένα ακόμα- από τον Έλληνα «μάγο», ο οποίος ηγείται της επίθεσης του ΠΑΟΚ με επτά τέρματα και πέντε ασίστ στα πρώτα είκοσι παιχνίδια.

Με ποσοστό... αυτοδυναμίας (60,8%) το γκολ του Κωνσταντέλια επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ψηφίστηκε από τον κόσμο του Δικεφάλου ως το καλύτερο για τον μήνα Οκτώβριο.

Δεύτερος συνεχόμενος μήνας που ο Έλληνας άσος κατακτάει το εν λόγω βραβείο, ενώ για την ιστορία, στη δεύτερη θέση έμεινε το εκπληκτικό πλασέ του Λούκα Ιβανούσετς κόντρα στην ΑΕΛ στην Τούμπα και υπέροχο και πολύ δύσκολο τελείωμα του Γιώργου Γιακουμάκη κόντρα στο Βόλο στο εντός έδρας παιχνίδι.