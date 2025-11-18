ΠΑΟΚ: Ένα ακόμα βραβείο για τη «ζωγραφιά» του Κωνσταντέλια κόντρα στην ΑΕΚ! (vid)

Μία πανέμορφη ενέργεια, μία υπέροχη ντρίμπλα και ένα άψογο τελείωμα -ένα ακόμα- από τον Έλληνα «μάγο», ο οποίος ηγείται της επίθεσης του ΠΑΟΚ με επτά τέρματα και πέντε ασίστ στα πρώτα είκοσι παιχνίδια.
Με ποσοστό... αυτοδυναμίας (60,8%) το γκολ του Κωνσταντέλια επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ψηφίστηκε από τον κόσμο του Δικεφάλου ως το καλύτερο για τον μήνα Οκτώβριο.
Δεύτερος συνεχόμενος μήνας που ο Έλληνας άσος κατακτάει το εν λόγω βραβείο, ενώ για την ιστορία, στη δεύτερη θέση έμεινε το εκπληκτικό πλασέ του Λούκα Ιβανούσετς κόντρα στην ΑΕΛ στην Τούμπα και υπέροχο και πολύ δύσκολο τελείωμα του Γιώργου Γιακουμάκη κόντρα στο Βόλο στο εντός έδρας παιχνίδι.
Μετά το #BestGoal Σεπτεμβρίου ο #MrBreeze κερδίζει και το βραβείο του Οκτωβρίου με το μαγικό γκολ που πέτυχε κόντρα στην ΑΕΚ. #Konstantelias #PAOKTV #October #RegencyCasinoThessaloniki— PAOK FC (@PAOK_FC) November 18, 2025
🔗 https://t.co/nyP4Twkw25 pic.twitter.com/rKWXm7XuTm