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Οι κλήσεις της Εθνικής Κ16 για φιλικό τουρνουά στην Ιρλανδία – Μέσα ο Λούκας Βεριντιάνο

Ποδόσφαιρο
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Με τον γιο του Βεριντιάνο Μαρσέλο, του παλιού παίκτη της Ξάνθης και της ΑΕΚ, οι κλήσεις της Εθνικής κ16 για το φιλικό τουρνουά στο Δουβλίνο.

Τις κλήσεις του ανακοίνωσε ο Βασίλης Παπαδάκης για τη συμμετοχή της Εθνικής ομάδας Προ-Παίδων Κ16, στο φιλικό τουρνουά 2025/26 UEFA U16 Friendly Matches που θα διεξαχθούν στο Δουβλίνο στις 25- 27/11, με διάρκεια της αποστολής από τις 23 έως τις 28 Νοεμβρίου 2025.

Στις επιλογές του Παπαδάκη βρίσκεται και ο γιος του Βεριντιάνο Μαρσέλο, που ζει στην Ελλάδα και αγωνίζεται στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Τ ΒΑΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΠΑΟΚ
Τ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Τ ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 2010 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Α ΒΕΡΙΝΤΙΑΝΟ ΛΟΥΚΑΣ 2010 ΠΑΟΚ
Α ΖΑΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 2010 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Α ΖΟΡΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΕΤΡΟΣ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Α ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ 2010 ΠΑΟΚ
Α ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 ΑΕΚ
Α ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Α ΤΣΙΑΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Α ΦΛΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2010 ΠΑΟΚ
Μ ΔΟΥΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 ΠΑΟΚ
Μ ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Μ ΚΟΚΚΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Μ ΛΟΥΣΚΑ ΑΡΜΠΙ 2010 ΠΑΟΚ
Μ ΦΕΡΡΑΖ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΤΟΡΙΒΑΛ-ΝΕΤΟ 2010  
Μ ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2010 ΟΦΗ
Μ ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ε ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 FC Versoix
Ε ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ε ΣΙΑΜΠΟΣ ΗΛΙΑΣ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ε ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 ΠΑΟΚ
Ε ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2010 ΑΕΚ
Ε ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Οι κλήσεις της Εθνικής Κ16 για φιλικό τουρνουά στην Ιρλανδία – Μέσα ο Λούκας Βεριντιάνο