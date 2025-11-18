Οι κλήσεις της Εθνικής Κ16 για φιλικό τουρνουά στην Ιρλανδία – Μέσα ο Λούκας Βεριντιάνο

Τις κλήσεις του ανακοίνωσε ο Βασίλης Παπαδάκης για τη συμμετοχή της Εθνικής ομάδας Προ-Παίδων Κ16, στο φιλικό τουρνουά 2025/26 UEFA U16 Friendly Matches που θα διεξαχθούν στο Δουβλίνο στις 25- 27/11, με διάρκεια της αποστολής από τις 23 έως τις 28 Νοεμβρίου 2025.
Στις επιλογές του Παπαδάκη βρίσκεται και ο γιος του Βεριντιάνο Μαρσέλο, που ζει στην Ελλάδα και αγωνίζεται στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά οι κλήσεις:
|ΘΕΣΗ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΗΜ. ΓΕΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|Τ
|ΒΑΤΣΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
|2010
|ΠΑΟΚ
|Τ
|ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2010
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Τ
|ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ
|ΙΑΣΩΝΑΣ
|2010
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|Α
|ΒΕΡΙΝΤΙΑΝΟ
|ΛΟΥΚΑΣ
|2010
|ΠΑΟΚ
|Α
|ΖΑΧΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
|2010
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
|Α
|ΖΟΡΜΠΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΕΤΡΟΣ
|2010
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Α
|ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ
|2010
|ΠΑΟΚ
|Α
|ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2010
|ΑΕΚ
|Α
|ΤΣΑΠΑΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2010
|ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
|Α
|ΤΣΙΑΒΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|2010
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Α
|ΦΛΩΡΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|2010
|ΠΑΟΚ
|Μ
|ΔΟΥΡΑΛΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2010
|ΠΑΟΚ
|Μ
|ΚΑΡΟΥΣΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2010
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
|Μ
|ΚΟΚΚΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2010
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|Μ
|ΛΟΥΣΚΑ
|ΑΡΜΠΙ
|2010
|ΠΑΟΚ
|Μ
|ΦΕΡΡΑΖ
|ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΤΟΡΙΒΑΛ-ΝΕΤΟ
|2010
|Μ
|ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|2010
|ΟΦΗ
|Μ
|ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|2010
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Ε
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|2010
|FC Versoix
|Ε
|ΜΟΥΧΑΛΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ
|2010
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Ε
|ΣΙΑΜΠΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|2010
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Ε
|ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2010
|ΠΑΟΚ
|Ε
|ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|2010
|ΑΕΚ
|Ε
|ΦΩΤΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2010
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ