«Ο Τσιμίκας δεν έχει πείσει τον Γκασπερίνι στη Ρόμα»

Δυσοίωνο το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα, σύμφωνα με τους Ιταλούς.

Όπως αναφέρει το "Tuttomercato" δύσκολα θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στη Ρώμη ο διεθνής αριστερός μπακ, που αγωνίζεται ως δανεικός από τη Λίβερπουλ μέχρι το καλοκαίρι. 

Σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο Τσιμίκας δεν έχει πείσει με τις έως τώρα εμφανίσεις του τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι κι αν δεν αλλάξει η εικόνα του το επόμενο διάστημα, δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του. 

Για την ώρα πάντως παραμένει αναπληρωματικός του Ανχελίνο στους "Τζιαλορόσι" και δεν φαίνεται πιθανό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης, πριν τη λήξη του δανεισμού του. 

