Athens Kallithea: Τα κλειδιά στον Οφρυδόπουλο

Νέος τεχνικός στην Athens Kallithea ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος, μετά το διαζύγιο με τον Μπράτσο, επιστρέφοντας στο "Ελ Πάσο" έπειτα από 29 χρόνια, αυτή τη φορά ως προπονητής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει ότι ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος ανέλαβε καθήκοντα προπονητή της πρώτης ομάδας.

Ο Οφρυδόπουλος, 51 ετών, μεγάλωσε στην Καλλιθέα και είναι πρώην παίκτης του συλλόγου, ο οποίος μετρά σημαντικές στιγμές στην προπονητική του καριέρα, συμπεριλαμβανομένης της ανόδου στη Super League με τον Λεβαδειακό τη σεζόν 2023/24. Κατά την περίοδο 2021–2023, είχε θητεία στην ΑΕΚ για δύο χρόνια ως προπονητής της Β’ ομάδας, ενώ διετέλεσε και υπηρεσιακός προπονητής της πρώτης ομάδας για 12 αγώνες. Την περσινή σεζόν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία στα Χανιά στα μέσα της σεζόν και εξασφάλισε την παραμονή της ομάδας στη Super League 2.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Οφρυδόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του με την Καλλιθέα, στην οποία αγωνίστηκε από το 1991 έως το 1996, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε για περισσότερα από δέκα χρόνια στη Super League με τον Ιωνικό, τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Αστέρα Τρίπολης, την περίοδο 1996–2008. Υπήρξε βασικός παίκτης της ομάδας του Ιωνικού που κατέλαβε την 5η θέση στο πρωτάθλημα τις σεζόν 1997/98 και 1998/99, έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας τη σεζόν 1999/00 και συμμετείχε στο Κύπελλο UEFA την ίδια χρονιά.

Καλωσήρθες, Σωκράτη.