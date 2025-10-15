AEK: Μέχρι 2,5 εκατ. για Τετέι, Παντελίδη

Ανδρέας Τετέι και Παύλος Παντελίδης κάνουν… θραύση με τη νεοφώτιστη ομάδα στο ξεκίνημα της σεζόν, έχοντας τραβήξει όλα τα βλέμματα επάνω τους.
Με έξι γκολ και δύο ασίστ ο ένας, με τρία γκολ και δύο ασίστ ο άλλος. Είναι λογικό να αρχίσουν οι… σειρήνες για τους δύο παίκτες της Κηφισιάς, με την ΑΕΚ μάλιστα να σέρνει πρώτη τον χορό.
Αμφότεροι βρίσκονται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Ένωσης, η οποία ήδη φέρεται να έκανε την πρώτη κίνηση για να τους αποκτήσει. Σύμφωνα με τη “Live Sport” η προσφορά της και για τους δύο ποδοσφαιριστές φτάνει αυτή τη στιγμή σε ένα ποσό λίγο κάτω από τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2,5 εκατ. για να τους πάρει “πακέτο”.