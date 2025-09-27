Οι δεύτερες σκέψεις για Ποντένσε, οι Έλληνες του Άρη, τα παιδιά και αποπαίδια στις πληρωμές. Άχαστες οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία, άνθρωπος της Άρσεναλ θα βρίσκεται σήμερα στο Καραϊσκάκη για να τσεκάρει τον Ολυμπιακό. Δεν επιβεβαιώνεται βέβαια κάτι τέτοιο, αλλά στο Λονδίνο υποστηρίζουν ότι άνθρωπος των «κανονιέρηδων» θα κάνει το ταξίδι για την Ελλάδα, έτσι ώστε να βγάλει τα τελευταία συμπεράσματα ενόψει της αναμέτρησης της Τετάρτης στο Έμιρεϊτς. (ΦΩΣ)

*Ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν είναι για να παίρνει τούτη την περίοδο συνεχόμενα παιχνίδια 90 λεπτών. Πρέπει να γίνει μια ειδική διαχείριση έως τη διακοπή του Οκτωβρίου, να δουλέψει για 10 μέρες στον Ρέντη μετά το παιχνίδι της Τούμπας και εν συνεχεία να φορτσάρει για τα καλά για τις επόμενες επίσημες υποχρεώσεις που έρχονται μετά τη διακοπή. Ο Μεντιλίμπαρ κάνει διπλές και τριπλές σκέψεις για το αν θα πρέπει να τον ξεκινήσει σήμερα τον Ποντένσε ή να τον κρατήσει για το δεύτερο ημίχρονο, εφόσον δεν τραβάει το παιχνίδι. Απαιτείται μια ειδική διαχείριση επειδή ακολουθούν και τα παιχνίδια με Άρσεναλ και ΠΑΟΚ. (ΦΩΣ)

*Βούιξε η πιάτσα της Super League 2 χθες για ξυλοδαρμό προέδρου ΠΑΕ. Πρόκειται για παράγοντα του νότιου ομίλου, που μετρά αρνητικά αποτελέσματα σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Το «ντου» έγινε από οπαδούς με την επιστροφή της αποστολής στο λιμάνι του Πειραιά και λίγες ώρες μετά από βαριά ήττα. (LIVE SPORT)

*Οι μεταγραφές των ελεύθερων ολοκληρώθηκαν. Το ρόστερ του Άρη έκλεισε με την προσθήκη του 17χρονου Σαραφιανού Παπασαραφιανού και κάπου εδώ κρύβεται το παρασκήνιο: οι Έλληνες ξαναγίνονται σημείο αναφοράς στο «κίτρινο» στρατόπεδο. Με τον νεαρό μεσοεπιθετικό, ο αριθμός τους έφτασε τους 10, από μόλις 4 πέρυσι. Μάλιστα, μετά από χρόνια, είναι η κυρίαρχη εθνότητα μέσα τα αποδυτήρια, με τους περισσότερους να αποτελούν επιλογές πρώτης γραμμής. (LIVE SPORT)

*Μετά τον Μάγκνουσον υπάρχει κι άλλος παίκτης που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και θα στρίψει το τιμόνι προς Λιβαδειά μεριά. Ο Γενάρης δεν είναι μακριά. (FORZA)

*Αν και ο Παναθηναϊκός είχε κάνει λόγο στην ανακοίνωση απόκτησης του Ανάς Ζαρουρί για δανεισμό, με οψιόν αγοράς, ποτέ δεν έγινε ξεκάθαρο αν οι «πράσινοι» είχαν το δικαίωμα επιλογής για την παραμονή ή όχι του Μαροκινού μέσου. Τελικά το… μυστήριο λύθηκε, καθώς έγινε γνωστό ότι στη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Λανς προβλέπεται υποχρεωτική οψιόν του παίκτη για το επόμενο καλοκαίρι. Και αυτό σημαίνει ότι το «τριφύλλι» θα βγάλει από τα ταμεία του το ποσό των 2,8 εκατ. ευρώ για να… μονιμοποιήσει τον «ήρωα της Βέρνης». (SPORTDAY)

*Κουίζ: σε ποια σουπερλιγκάτη ομάδα υπάρχουν παιδιά και… αποπαίδια στις έγκαιρες πληρωμές; (ΩΡΑ)