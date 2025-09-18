Οι «Πολίτες» έκαναν το καθήκον τους εναντίον της Νάπολι και πήραν το τρίποντο (2-0), ξεκινώντας ιδανικά τη σεζόν στο Champions League, με τον Χάαλαντ να φτάνει τα 50 γκολ στην διοργάνωση.

Σε ένα βράδυ που η Νάπολι έμεινε με 10 παίκτες από το 20', η Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε για 25 λεπτά εξ αιτίας του Μιλίνκοβιτς - Σάβιτς, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να πάρει τη νίκη με συνοπτικές διαδικασίες εναντίον της ιταλικής ομάδας.

Ο Χάαλαντ συνέχισε την αγαπημένη του συνήθεια, να σκοράρει, και έφτασε τα 50 γκολ στην διοργάνωση, ενώ ο Ντόκου αποφάσισε να δείξει τις αρετές του και σφράγισε τη νίκη της ομάδας του.

Ο αγώνας

Οι Πολίτες ξεκίνησαν με φορά και όρεξη να μην αφήσουν καμία μπαλιά στην ιταλική ομάδα, δείχνοντας τις προθέσεις τους.

Στο 20' η Νάπολι έμεινε με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Ντι Λορέντσο έκανε ένα άσχημο τάκλιν στον Χάαλαντ, βρήκε μόνο το πόδι του Νορβηγού, και αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα μετά από έλεγχο και του VAR.

Ο Κόντε πέρασε στο παιχνίδι τον Ολιβέιρα και «θυσίασε» τον Κέβιν Ντε Μπρούινε, δίνοντας αναγκαστικά με αυτόν τον τρόπο περισσότερο χώρο στο κέντρο στους «Σίτιζενς».

Αυτή η έκβαση έδωσε παραπάνω ώθηση στην Σίτι, η οποία έκτοτε έκανε συχνές επισκέψεις στην περιοχή της Νάπολι, αλλά ο Μιλίνκοβιτς - Σάβιτς είχε κατεβάσει ρολά και δεν άφηνε την ομάδα του να δεχτεί γκολ.

Οι Ναπολιτάνοι προσπαθούσαν να κρατήσουν την μπάλα λίγο περισσότερο στην κατοχή τους ώστε να βρουν ρυθμό αλλά το σύνολο του Πεπ Γκουαρντιόλα δεν άφηνε πολλά περιθώρια.

Το ημίχρονο έληξε χωρίς γκολ, αφού ο Σέρβος τερματοφύλακας της Νάπολι ηταν άψογος και αρνήθηκε πεισματικά να αφήσει την μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα της εστίας του.

Η Μάντσεστερ Σίτι μπήκε στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο με μόνο σκεπτικό να βρει ένα γρήγορο γκολ για να αποβάλει το άγχος.

Κάτι που έγινε στο 55' όταν Χάαλαντ μετά από ασίστ του Φόντεν, έκανε το 1-0, με κεφαλιά από κοντά και έλυσε τον γόρδιο δεσμό για την ομάδα του. Ο Νορβηγός με αυτό το τέρμα έφτασε τα 50 γκολ στο Champions League.

Οι παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα δεν ήθελαν να μείνουν στο εύθραυστο 1-0 και πλησίαζαν συνεχώς με αξιώσεις την εστία του Μιλίνκοβιτς - Σάβιτς ώστε να διευρύνουν το προβάδισμα τους.

Η συνεχής πολιορκία της Σίτι απέδωσε καρπούς στο 65', όταν ο Ντοκού σημείωσε ένα υπέροχο γκολ, αφού έκανε ένα φανταστικό σλάλομ μέσα στην περιοχή, βρέθηκε σε θέση βολής και νίκησε τον τερματοφύλακα της Νάπολι, κάνοντας το 2-0.

Η Νάπολι μετά από αυτό το τέρμα αποδυναμώθηκε και ψυχικά (πέρα από αριθμητικά) και δεν μπορούσε να κυνηγήσει απολύτως τίποτα από το παιχνίδι.

Οι «Πολίτες» κατέβασαν ταχύτητα, αφού δεν υπήρχε λόγος να βιάζονται, με τη «δουλειά» να έχει γίνει και ανέμεναν το σφύριγμα της λήξης, το οποίο τους βρήκε νικητές με 2-0.

Μάντσεστερ Σίτι (Γκουαρντιόλα): Ντοναρούμα, Κουσάνοφ, Ντίας, Ο'Ρίλι, Ρόδρι, Σίλβα, Φόντεν, Ρέιντερς, Ντόκου, Χάαλαντ

Νάπολι (Κόντε): Μιλίνκοβιτς - Σάβιτς, Μποντζόρνο, Ντι Λορέντσο, Μπεουκεμά, Σπινατσόλα, Λομπότκα, Πολιτάνι, Ανγκισά, Ντε Μπρούινε, ΜακΤόμινεϊ, Χόιλουντ