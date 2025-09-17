Στάθηκε όρθια η Μαρκό στο «θρίλερ» με την ΑΕΛ (2-2)

Η ΑΕΛ αν και προηγήθηκε δύο φορές της Μαρκό χάρη σε τέρματα των Χατζηστραβού (29΄) και Μούργου (72΄) δεν κατάφερε να κατακτήσει τη νίκη στην Καρδίτσα (2-2). Σμάλης στο 43΄ και Μεντόσα στο 91΄ τα γκολ της ομάδας της Super League 2!

Στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η Μαρκό υποδέχθηκε στην Καρδίτσα στο κεκλεισμένων των θυρών Δημοτικό Στάδιο της Καρδίτσας, λόγω τιμωρίας των τυπικά γηπεδούχων.



Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Μαρκό να παρατάσσεται με διπλή ζώνη άμυνας, κλείνοντας αποτελεσματικά τους διαδρόμους προς την εστία του Σαφαρίκα. Έτσι, στο πρώτο 20λεπτο οι «βυσσινί» δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν κάποια επικίνδυνη στιγμή.

Στο 21’ ήρθε η πρώτη ουσιαστική ευκαιρία, με το δυνατό σουτ του Γκαράτε να αποκρούεται εντυπωσιακά από τον Σαφαρίκα. Οκτώ λεπτά αργότερα (29’), ο Χατζηστραβός πήρε την κατάσταση στα χέρια του, πέρασε τρεις αντιπάλους και με εξαιρετική ατομική ενέργεια άνοιξε το σκορ για την ΑΕΛ.

Οι Θεσσαλοί συνέχισαν να πιέζουν για το δεύτερο γκολ, όμως κόντρα στη ροή του αγώνα η Μαρκό κατάφερε να ισοφαρίσει. Στο 38’ ο Σμάλης, με κεφαλιά μέσα από την περιοχή έπειτα από σέντρα του Τσάκνη, έγραψε το 1-1.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η ΑΕΛ είχε την ευκαιρία να πάρει ξανά προβάδισμα, αλλά το βολ πλανέ του Μπαγκαλιάνη πέρασε άουτ.



Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου να διαμαρτύρεται για τον μη καταλογισμό πέναλτι σε χέρι της ομάδας του Γιάννη Πετράκη, ενώ στο 53΄ο αφύλακτος Σεμπά στην πρώτη αξιόλογη στιγμή στην επανάληψη, επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή δίχως να ανησυχήσει τον Αναγνωστόπουλο.



Στο 56΄ η Μαρκό και πάλι με πρωταγωνιστή τον Σεμπά έχασε τεράστια ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρμα της, όμως ο Αναγνώστοπουλος εξουδετέρωσε εξ επαφής το σουτ του άλλοτε εξτρέμ του Ολυμπιακού.



Ότι δεν κατάφερε η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου πέτυχε η ΑΕΛ στο 72΄ με δράστη τον Μούργο, ο οποίος εξαπέλυσε μακρινό σουτ, το οποίο δεν μπόρεσε να εξουδετερώσει ο Σαφαρίκας.



Το ματς απέκτησε άγρια ομορφιά στα τελευταία λεπτά, αφού ο Τούπτα στο 88΄ απέτυχε σε τετ-α-τετ με τον Σαφαρίκα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ότι δεν κατάφερε η ΑΕΛ, το πέτυχαν οι τυπικά γηπεδούχοι αφού κέρδισαν πέναλτι στο πρώτο λεπτό του έξτρα χρόνου, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μεντόσα διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.



Μαρκό: Σαφαρίκας, Τσάκνης (73΄ Μαρκοπουλιώτης), Μπουσάι, Σμάλης, Μιγιένγκα, Οικονομίδης (73΄ Παυλίδης), Αλεξόπουλος, Ντέτλερ (63΄ Καλλέργης), Σεμπά (63΄ Μεντόσα), Κωνσταντακόπουλος, Κυριακίδης (87΄ Χαϊκάλης).

ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς, Στάικος (46΄Ατανάσοβ), Σουρλής (63΄ Τούπτα), Χατζηστραβός (80΄ Σαγάλ), Δημηνίκος (62΄ Βαρσάμης), Πασάς (63΄Μούργος), Γκαράτε.

Διαιτητής: Γιουματζίδης

Βοηθοί: Πάτρας, Κλεπετσάνης

Τέταρτος: Ανδρικόπουλος