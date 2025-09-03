Πεπρωμένο φυγείν αδύνατον...

Ο Γιάννης Παπουτσής γράφει για την σχέση Ολυμπιακού και Ποντένσε που δεν θα τελειώσει ποτέ, με αφορμή την τρίτη θητεία του Πορτογάλου «αρτίστα» στο... αγαπημένο του Λιμάνι.

Ποδοσφαιριστές πηγαίνουν και έρχονται σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Κάποιοι άλλοι μένουν στη μνήμη για λίγο με τα κατορθώματα τους και μετά χάνονται. Και υπάρχουν και εκείνοι που «χαράζουν» ανεξίτηλα την ιστορία μιας ομάδας, ενώ γίνονται παράλληλα σύνθημα στα... χείλη των φιλάθλων. Για τον Ολυμπιακό, ο Ντανιέλ Ποντένσε ανήκει αναμφίβολα στην τρίτη κατηγορία και αυτό το έχει κερδίσει με το... σπαθί του.



Ο ερχομός του στον Πειραιά...



Ήταν καλοκαίρι του 2018 όταν ο τότε μικρόσωμος αλλά «αέρινος» εξτρέμ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, πάτησε για πρώτη φορά το χορτάρι του «Γ. Καραϊσκάκης». Με την πρώτη του επαφή με τη μπάλα έδειξε ότι είναι «άλλης κλάσης» παίκτης: ταχύτητα, τεχνική κατάρτιση, τσαγανό, απρόβλεπτες κινήσεις. Εξτρέμ άλλη εποχής που έκανε τη μπάλα... κομπολόι. Γρήγορα έγινε ο αγαπημένος της «ερυθρόλευκης» εξέδρας, ενώ οι αντίπαλες άμυνες βρήκανε το νέο τους… εφιάλτη.



Η πρώτη αποχώρηση και η νοσταλγία



Δυο χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2020 μετακόμισε στην Premier League για λογαριασμό της Γουλβς με ένα ποσό - ρεκόρ για το ελληνικό πρωτάθλημα (κοντά στα 20 εκατ. ευρώ). Η απώλειά του ήταν μεγάλη, αλλά η σχέση του με τον Ολυμπιακό είχε ήδη σφυρηλατηθεί και εκείνος έπρεπε να... ανοίξει τα φτερά του στο κορυφαίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του πλανήτη. Ο κόσμος ποτέ δεν τον ξέχασε, κι εκείνος ποτέ δεν σταμάτησε να παρακολουθεί την ομάδα, ενώ με την πρώτη ευκαιρία επισκεπτόταν την χώρα μας για διακοπές, κρατώντας παράλληλα σχέσεις με το «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο.



Η επιστροφή το 2023 και το όνειρο το... τρελό που έγινε πραγματικότητα!



Το καλοκαίρι του 2023 ο Πορτογάλος αρτίστας φόρεσε ξανά τα «ερυθρόλευκα». Σαν να μην έφυγε ποτέ, έγινε αμέσως εκ των ηγετών της ομάδας. Με 15 γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, υπήρξε κινητήριος μοχλός της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το αποκορύφωμα; Η κατάκτηση του UEFA Conference League κόντρα στην Φιορεντίνα την 29η του Μάη '24. Μια νύχτα που θα μείνει για πάντα χαραγμένη με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του συλλόγου και στη μνήμη όλων όσων την έζησαν.

Η δεύτερη αποχώρηση και τα τρελά λεφτά των Σαουδάραβων

Το καλοκαίρι του 2024 οι Πειραιώτες πίεσαν την Γουλβς για την απόκτηση του Πορτογάλου άσου, αλλά Ποντένσε και «λύκοι» προτιμήσαν τις προτάσεις και τα πετροδόλαρα της Αλ Σαμπάμπ. Περίπου έξι εκατομμύρια δαπάνησαν οι Σαουδάραβες για να κάνουν δικό τους από την αγγλική ομάδα, ενώ ο ταχυδυναμικός εξτρέμ αμειβόταν με 5.500.000 εκατ. ευρώ ετησίως! Πολλά τα χρήματα για να πει όχι. Υπήρξε πίκρα στους «ερυθρόλευκους» για την μη ευτυχή κατάληξη της υπόθεσης. Τότε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του στους φίλους της ομάδας έλεγε πολλά: «Νιώθω ότι σας απογοητεύω… Αξίζατε περισσότερα από μένα. Αλλά στο τέλος ελπίζω να καταλάβετε την απόφασή μου. Φεύγω τώρα αλλά όχι οριστικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ να μην ξαναπαίξω με τα ερυθρόλευκα». Και τήρησε την υπόσχεση του, επιστρέφοντας ξανά στον Ολυμπιακό για μία τρίτη θητεία ένα χρόνο αργότερα.

Ξανά στο «αγαπημένο» του Λιμάνι



1η Σεπτεμβρίου 2025. Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού κατακλύζουν το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να υποδεχτούν ξανά τον αγαπημένο τους «μάγο». Η εικόνα ήταν βγαλμένη από άλλες εποχές: καπνογόνα, σημαίες, τραγούδια. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ μία ημέρα αργότερα (2/9), ήρθε να «σφραγίσει» το όνειρο. Ο Ποντένσε ανήκει και πάλι στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά με ετήσιο δανεισμό και οψιόν αγοράς από την Αλ Σαμπάμπ. Γιατί αυτό ήθελε. Γιατί αυτό έπρεπε να γίνει. Γιατί αυτό ήταν γραφτό...



Ένας έρωτας μεγάλος...



«Τρέμουν τα πόδια μου! Θέλω να μείνω εδώ ακόμη και για δέκα χρόνια! Θέλω να μείνω εδώ σε όλη μου τη ζωή», δήλωσε συγκινημένος κατά την άφιξη του στην χώρα μας το βράδυ της Δευτέρας (1/9). Η αλήθεια είναι ότι ο Ποντένσε δεν χρειάστηκε ποτέ να εξηγήσει πολλά. Η εικόνα του να πανηγυρίζει μπροστά στη Θύρα 7, να φωνάζει, να ζει κάθε στιγμή, λέει από μόνη της όλη την ιστορία.



Στα 115 παιχνίδια που έχει δώσει με τα «ερυθρόλευκα», μέτρησε σχεδόν 60 άμεσες συμμετοχές σε γκολ. Μα πάνω απ’ όλα μέτρησε χαμόγελα, στιγμές έντασης, χειροκροτήματα και ατελείωτο πάθος για τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο.



Ολυμπιακός και Ποντένσε είναι «δεμένοι» με έναν αόρατο, αλλά πανίσχυρο δεσμό. Και τώρα, στο κατώφλι μιας νέας σεζόν γεμάτης προκλήσεις, ο «μάγος» είναι ξανά εδώ για να γράψει το επόμενο κεφάλαιο. Γιατί κάποιες αγάπες είναι πολύ δυνατές για να τελειώσουν...