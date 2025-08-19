Ο διάσημος ατζέντης πίσω απ΄τον Ρενάτο Σάντσες και ο Ολυμπιακός

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για το κορυφαίο μανατζερικό γραφείο που παίζει…μπάλα πίσω απ΄τον Πορτογάλο χαφ που βρίσκεται πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό, καθώς και τη (διπλή) «σύνδεση» στο πρόσφατο παρελθόν του 28χρονου ποδοσφαιριστή με την ομάδα του Πειραιά.

Προτού καλά – καλά καταλαγιάσει ο θόρυβος που σήκωσε το μεταγραφικό deal με τον διεθνή Ιταλό πλάγιο αμυντικό και μέχρι πρότινος αρχηγό της Μίλαν, Ντάβιντε Καλάμπρια, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει να ρίξει και δεύτερη μεταγραφικό…βόμβα!

Ο Πορτογάλος χαφ, Ρενάτο Σάντσες για τον οποίο έχουν πληρωθεί συνολικά σε μεταγραφές 80 εκατ. ευρώ (!) στη μέχρι τώρα καριέρα του, έχει αρχίσει να στρίβει το τιμόνι προς Ελλάδα μεριά για λογαριασμό του Τριφυλλιού.

Κι αν ο Ρουί Βιτόρια υπήρξε ο τεχνικός που ανέδειξε τον Σάντσες στην Μπενφίκα κι εσχάτως παίζει καταλυτικό ρόλο για την απόκτησή του (μέσω δανεισμού) από την Παρί Σεν Ζερμέν, σημείο αναφοράς αποτελεί ασφαλώς στην υπόθεση και το μανατζερικό γραφείο που παίζει…μπάλα πίσω από τον 28χρονο ποδοσφαιριστή.

Το «Gestifute» του διάσημου Πορτογάλου agent, Ζόρζε Μέντες (διακρίνεται δεξιά στην βασική φωτογραφία) διατηρεί στο πελατολόγιό του τον Ρενάτο Σάντσες.

Για την ιστορία, το μεταγραφικό deal ύψους 35 εκατ. ευρώ για την πώληση του ποδοσφαιριστή από την Μπενφίκα στην Μπάγερν Μονάχου έφερε στην ούγια την υπογραφή του Πορτογάλου μεγαλομάνατζερ και μάλιστα με τον…αστερίσκο για ρήτρα αποδέσμευσης 80 εκατ. ευρώ!

Στη σχετική φωτογραφία διακρίνεται ο Σάντσες με τον τότε πρόεδρο της Μπάγερν Μονάχου, Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε και δεξιά εκπρόσωπο του γραφείου «Gestifute».

Αξίζει να σημειώσουμε πως ο διεθνής Πορτογάλος χαφ διαθέτει και ολίγον τι ελληνικό ιστορικό.

Βλέπετε, στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν ξένα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν (εις διπλούν) με τον Ολυμπιακό.

Τον Γενάρη του ΄24 και σε μια χρονική περίοδο που έπαιζε στη Ρόμα (ως δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν) ρεπορτάζ της «Parisien» έβαζε στο…κυνήγι της απόκτησής του Σάντσες - και - την ομάδα του Πειραιά!

Σημειωτέων πως ο τότε τεχνικός του Ολυμπιακού, Κάρλος Καρβαλιάλ, γνώριζε καλά τον Σάντσες από την κοινή θητεία τους στην Σουόνσι.

Έξι μήνες αργότερα το καλοκαίρι του ΄24 και μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού στη Ρόμα, νέο ρεπορτάζ πρόσθετε τον Σάντσες στη λίστα των «ερυθρόλευκων», της Φενέρμπαχτσέ και της Μπεσίκτας.

Σύμφωνα πάντως με την διεθνή πιάτσα των ατζέντηδων και στις δύο περιπτώσεις ο Σάντσες δεν έβλεπε με θετικό μάτι εκείνες τις συγκεκριμένες περιόδους την προοπτική μετακόμισης στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.