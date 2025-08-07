Προς Conference League η Σερβέτ, θρίαμβος της ΑΕΚ Λάρνακας!

Μπορεί να προηγήθηκαν με 1-0 στο ημίχρονο, όμως οι Ελβετοί ηττήθηκαν με 1-3 στην έδρα τους από την Ουτρέχτη, με αποτέλεσμα να είναι φαβορί για «υποβιβασμό» και να περιμένουν τον ηττημένο του ζευγαριού Παναθηναϊκός-Σαχτάρ.

Από την άλλη πλευρά, ένα βήμα από τα playoffs του Europa League βρίσκονται οι Κύπριοι που επιβλήθηκαν με 4-1 της Λέγκια Βαρσοβίας στη Λάρνακα. Από χθες (6/8), η Σέλμπουρν πήρε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης επί της Ριέκα, αναμένοντας τον ΠΑΟΚ ή την Βολφσμπέργκερ στη συνέχεια της δεύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Για τους Ολλανδούς ήταν βασικός, ξανά, ο Βασίλης Μπάρκας. Η Σερβέτ προηγήθηκε στο 12' με τον Γκιλεμενότ και η απάντηση της Ουτρέχτης ήρθε με το αυτογκόλ του Μπάρον στο 52' για το 1-1. Ο Χόρμανς έκανε την ανατροπή μέσα σε τρία λεπτά για το 1-2 και το τελικό 1-3 σημείωσε ο Ζέχιελ στο 62'. Η ρεβάνς σε μία εβδομάδα.

Στην «AEK Arena», οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 16' με τον Πονς, όμως οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα σε δύο λεπτά με τον Ενσαμέ (1-1). Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ Λάρνακας ήταν καταιγιστική και βρήκε τρία γκολ. Στο 48' με τον Αντζιέλσκι, στο 78' με τον Τσακόν και στο 85' με το αυτογκόλ του Ραΐκοβιτς.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League έχουν ως εξής:

Τρίτη 5/8

Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-2

Τετάρτη 6/8

RFS (Λετονία) - Κουόπιο (Φινλανδία) 1-2

Ριέκα (Κροατία) - Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 1-2

Πέμπτη 7/8

Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) - Μίντιλαντ (Δανία) 1-3

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Νόα (Αρμενία) 1-1

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) - Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 4-1

Κλουζ (Ρουμανία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 1-2

Χάκεν (Σουηδία) - Μπραν (Νορβηγία) 0-2

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) - Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) 0-0

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 0-0

Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) - Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) 1-1

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) - Ντρίτα (Κόσοβο) 3-2

Σερβέτ (Ελβετία) - Ουτρέχτη (Ολλανδία) 1-3

*Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 12 και 14 Αυγούστου.