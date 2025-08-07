Ο Παναθηναϊκός έτρεξε, είχε καλή τακτική και μεγάλες ευκαιρίες για γκολ απέναντι σε μια ομάδα με φοβερές αρετές. Ο κίπερ της Σαχτάρ όμως κατέβασε ρολά και το 0-0 αφήνει ξανά τους πράσινους με το «μπορούσε καλύτερα»!

Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν Παναθηναϊκός και Σαχτάρ μετά την αποψινή λευκή ισοπαλία των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ (0-0) και όλα θα κριθούν στον αγώνα ρεβάνς στην Κρακοβία όσον αφορά την πρόκριση στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.

Ο Παναθηναϊκός επέλεξε να αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ με συγκεκριμένη στρατηγική, επιλέγοντας άμυνα χώρου πίσω από τη μπάλα και έχοντας στόχο να κλέψει και να βγει με άμεσο τρόπο στο επιθετικό τρανζίσιον. Η συνοχή των γραμμών υπήρξε το κυρίαρχο ζητούμενο για τους παίκτες του Ρουί Βιτόρια, που έκλεισαν τους χώρους απέναντι σε έναν… βραζιλιάνικο αντίπαλο με μπόλικο μεσοεπιθετικό ταλέντο.

Η Σαχτάρ ξεκινούσε το πρέσινγκ σε πιο ψηλά μέτρα προκειμένου να δυσκολέψει την ανάπτυξη του Παναθηναϊκού. Αυτό που κατάφερε ήταν να έχει περισσότερη ώρα τη μπάλα στην κατοχή της, ενώ ορισμένοι συνδυασμοί που έκανε στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου ήταν υψηλού επιπέδου.

Πλην όμως δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Ντραγκόφσκι στο πρώτο ημίχρονο. Παρά μόνον μετά από ατομικά λάθη, ένα του Πάλμερ-Μπράουν (17΄) στο κι άλλο ένα του Μαξίμοβιτς (34’), με τον Ντραγκόφσκι να αντιδρά σωστά στο πλασέ του Σαντάνα και την μπάλα να φεύγει κόρνερ πάλι σε σουτ του Βραζιλιάνου.

Ο Παναθηναϊκός αντιθέτως είχε περισσότερες υποσχόμενες ευκαιρίες, με κυριότερο το φανταστικό εναέριο βολέ από το ύψος της περιοχής του Πελίστρι που ανάγκασε τον τερματοφύλακα Ρίζνικ να απογειωθεί στο αριστερό του «παραθυράκι» και να παραχωρήσει κόρνερ (45’).

Στην εκτέλεση του κόρνερ, ξανά ο Ρίζνικ έσωσε την εστία του στην κεφαλιά του Πάλμερ-Μπράουν, ενώ πέραν αυτής της διπλής φάσης που ήταν και η κορυφαία στο πρώτο μισό του ματς, οι πράσινοι έφτασαν κοντά στο γκολ και στο 11’ με την κεφαλιά του Τουμπά να περνάει άουτ μετά από ωραία σέντρα του Κώτσιρα. Οι δε τελικές ήταν επτά του Παναθηναϊκού έναντι τριών της Σαχτάρ.

Προβληματική, όπως σε όλα τα τελευταία ευρωπαϊκά ματς του Παναθηναϊκού, ήταν η διαιτησία του Βέλγου, Ερικ Λάμπερτς, ο οποίος σταμάτησε δύο υποσχόμενες ευκαιρίες του τριφυλλιού για να δώσει φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας, αγνοώντας τον κανονισμό του πλεονεκτήματος.

Ολως τυχαίως, στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, ο Βιτόρια άλλαξε και τους δύο «κιτρινισμένους» παίκτες της ομάδας του (Τσιριβέγια-Κυριακόπουλο), καθώς και τον «σκασμένο» Τζούρισιτς (56’), περνώντας τον Τετέ στο δεξί φτερό και τον Πελίστρι αριστερά, με τον Σιώπη, Μαξιμοβιτς και Τσέριν στον άξονα.



Στο 59’ ο Παναθηναϊκός απείλησε από στατική φάση, σε κεφαλιά του Τσέριν που έφυγε άουτ από κόρνερ του Τετέ, ενώ, ένα λεπτό αργότερα, ο Πάλμερ-Μπράουν έκανε σωτήριο κόψιμο προ του Ελίας.

Ο Ανάς Ζαρουρί μπήκε στη «μάχη» στο 68’, στο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα, ενόσω έξι λεπτά αργότερα ο Ντραγκόφσκι μπλόκαρε το πλασέ του Εγκουινάλντο μέσα από την περιοχή και υπό την πίεση του Πάλμερ-Μπράουν (74’).

Ο Παναθηναϊκός έφτασε μία ανάσα από το γκολ στο 81’ με τον Σφιντέρσκι να πλασάρει από το ύψος του πέναλτι και τον Ουκρανό τερματοφύλακα, Ρίζνικ, να κάνει σωτήρια απόκρουση στη δεξιά του γωνία! Η δεύτερη τεράστια επέμβαση του «κίπερ» της Σαχτάρ, που έκανε και τρίτη στο 83’ σε σουτ του Ζαρουρί από το ύψος της μεγάλης περιοχής!

Στο 90’ η Σαχτάρ έσπασε το πρέσινγκ αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει σε φάση διαρκείας και στο 90+1’ ο Ντραγκόφσκι έσωσε το σουτ του Σβεντ πάλι σε ουκρανική αντεπίθεση.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια - 4-2-3-1): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (56’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (56’ Σιώπης), Μαξίμοβιτς, Πελίστρι, Τετέ, Τζούρισιτς (56’ Τσέριν), Σφιντέρσκι.

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ (Αρντά Τουράν - 4-2-3-1): Ρίζνικ, Τομπίας, Μπόνταρ, Ματβιγιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Οτσερέτκο, Μάρλον (46’ Μπονταρένκο), Αλισον Σαντάνα (73’ Πεδρίνιο), Σουντάκοβ, Νέβερτον, Ελίας (73’ Εγκουινάλντο, 76’ Σβεντ).