«Οι Πόρτλαντ Τίμπερς ολοκληρώνουν την αγορά του Κρίστοφερ Βέλντε»!

Στα τέλη Ιουλίου του 2024 ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστοφερ Βέλντε από τη Λεχ Πόζναν με ένα ποσό στα 4 εκατ. ευρώ. Ένα χρόνο μετά, το MLS και οι Πόρτλαντ Τίμπερς «χτυπούν» την πόρτα των «ερυθρόλευκων» προσφέροντας 5 εκατ. δολάρια, δηλαδή 4.25 εκατ. ευρώ, αποφέροντας και ένα μικρό κέρδος για το ελληνικό ταμείο!

Σε ένα χρόνο παρουσίας στον Πειραιά, με 33 συμμετοχές σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Νορβηγός winger σημείωσε 6 γκολ και 2 ασίστ, όμως δεν βοήθησε όσο προσδοκούσαν όταν τον υπέγραφαν, με αποτέλεσμα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να εισηγείται την παραχώρησή του παρ' ότι βρίσκεται κανονικά στην προετοιμασίας της Ολλανδίας.

Το σχετικό δημοσίευμα του «givemesport.com» για την επικείμενη μεταγραφή του Κρίστοφερ Βέλντε από τον Ολυμπιακό στο MLS και τους Πόρτλαντ Τίμπερς:

The Portland Timbers are finalizing a deal to sign Norwegian winger Kristoffer Velde from Olympiakos, sources tell GIVEMESPORT. Written by @tombogert https://t.co/jhuquRcRik