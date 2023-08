Οριστικό: Αποκτά τον Παβάρ η Ίντερ

Στο Μιλάνο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μπενζαμέν Παβάρ, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Ίντερ και Μπάγερν Μονάχου έχουν φτάσει σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Γάλλου αμυντικού. Όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ, το ποσό της μεταγραφής αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Παράλληλα, ο 27χρονος αμυντικός αναμένεται σήμερα στην Ιταλία, ώστε να περάσει την Τετάρτη (30/08) από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «νερατζούρι».

Benjamin Pavard will land in Milano later today, medical tests on Wednesday — plan confirmed. ⚫️🔵🛩️ #Inter https://t.co/8FgSMUxCti