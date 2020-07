Η πόρτα του Ρος στην ΤΣΣΚΑ και το χοντρό παρασκήνιο που τον στέλνει για δυο χρόνια στον Παναθηναϊκό

Το Slam Dunk επιστρέφει πριν περάσουν 24 ώρες για να δώσει το follow up της βόμβας που έσκασε το πρωί της Κυριακής και να παρουσιάσει το χοντρό παρασκήνιο πίσω από την υπόθεση Σαντ Ρος. Και φινάλε με Όγκαστ σε τιμή ευκαιρίας.

*Από το βράδυ του Σαββάτου είχαμε προϊδεάσει από αυτήν εδώ τη στήλη, ότι η ιστορία Σαντ Ρος με την ΤΣΣΚΑ είχε μπόλικο background, για τον απλούστατο λόγο ότι οδηγούνταν σε συμφωνία ενώ «ούτε η ΤΣΣΚΑ ήθελε, ούτε ο παίκτης να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία».

*Και πώς βρέθηκαν οι δύο πλευρές αγκαλιά και ξαφνικά χώρισαν; Σε ένα βράδυ έγιναν όλα. Για την ακρίβεια τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή γύρισε το έργο.

*Έχει όμως ψωμί αυτή η υπόθεση και τώρα που τελείωσαν όλα έχει ενδιαφέρον για να δείτε κι εσείς πόσο μεθοδικά δούλεψε το θέμα ο Παναθηναϊκός αλλά και ποια είναι η πραγματικότητα σε σχέση με τις ανακοινώσεις των ομάδων καμιά φορά.

*Πάνω από ένα μήνα ο Σαντ Ρος είναι στην Αθήνα. Προπονείται στον Χατζηχρήστο που είναι και ο γυμναστής του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας παρέα με Μιλουτίνοφ και Στρέλνιεκς. Γι αυτό και οι όποιες συζητήσεις είναι πολύ πιο εύκολες όταν ο στόχος είναι μπροστά σου.

*Δείτε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Η ΤΣΣΚΑ μπορούσε να κάνει opt in στο συμβόλαιο και να ενεργοποιήσει τον δεύτερο χρόνο του συμβολαίου με τη διαφορά ότι αυτό θα κόστιζε 750 χιλιάρικα. Είχε και δικαίωμα να κάνει Opt out στο συμβόλαιο κάτι που σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχει πληρώσει τον Σαντ Ρος 1 εκατ για να παίξει 1,5 μήνα μπάσκετ.

*Εδώ ανοίγουμε παρένθεση: Δεν έχει υπάρξει στην ιστορία του μπάσκετ deal σαν αυτό που έκανε ο Αγγελόπουλος. Ομάδα του BCL πούλησε παίκτη 500 χιλιάρικα για να παίξει 45 μέρες. Και ο παίκτης πήρε άλλα 400 λες και είναι ο Τζόρνταν.

*Εντάξει σε αυτό δεν φταίει η ΤΣΣΚΑ. Οι συνθήκες του κορωνοϊού έφεραν την κατάσταση εκεί. Αλλά δεν παύει αυτή η συμφωνία να θεωρείται το deal του αιώνα. Γιατί η ΑΕΚ είχε έναν παίκτη που τον πλήρωνε 25 χιλιάρικα τον μήνα και τον πούλησε λίγο πριν σκάσει η πανδημία.

*Πάμε τώρα λοιπόν, στις φρέσκες εξελίξεις. Ο Κοντός το έγραψε ξεκάθαρα νωρίτερα. Στο ραντεβού της Παρασκευής με Σαντ Ρος και Αλβέρτη, Παππά, Βόβορα κρίθηκαν πολλά: Εκεί ήταν και ο ίδιος ο Σαντ Ρος μαζί με τον ατζέντης του, Γιώργο Πάνου, της εταιρείας Octagon που έβγαλε και την είδηση το πρωί της Κυριακής.

*Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι που έκαναν το deal δημοσιοποίησαν και την πληροφορία, αλλά αυτό είναι κάτι που το γνωρίζει κάθε ομάδα που κάνει συνεργασία με την octagon και δεν είναι και της παρούσης το θέμα.

*Στο ραντεβού αυτό λοιπόν ο Πάνου εξήγησε στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ότι η ΤΣΣΚΑ και ο Ιτούδης είναι ενήμεροι γι αυτή τη συνάντηση και θα πρέπει να έχουν τον τελευταίο λόγο. Οπότε, η μπάλα ήταν στα χέρια της ΤΣΣΚΑ για το τι θα κάνει.

*Και εκεί ο Σαντ Ρος έπαιξε το παιχνίδι με τον ιδανικό τρόπο. Άφησε την ΤΣΣΚΑ να του κάνει την πρόταση. Η ΤΣΣΚΑ δεν ήθελε να του δώσει 750 χιλιάρικα που προέβλεπε το opt in αλλά να του προτείνει κάτι διαφορετικό. Κάπου εκεί έπαιξαν ρόλο 2 πράγματα: 1) το brand name του Παναθηναϊκού που όσο χαμηλά κι αν έχει το μπάτζετ μετράει πάντα στην αγορά και αποτελεί πάντα ελκυστικό προορισμό και 2) η σύζυγος του Σαντ Ρος που είναι Ελληνίδα και δεν της άρεσε και πάρα πολύ η ιδέα επιστροφής στη Μοσχα. Ελληνίδα με Κουβανό λίγο δύσκολο να συμβιβαστούν με το χιόνι.

*Ενώ λοιπόν όλα έδειχναν μέχρι την Παρασκευή, συμφωνία της ΤΣΣΚΑ με τον Σαντ Ρος, η ΤΣΣΚΑ έκανε το λάθος να προτείνει μειωμένες αποδοχές στον Κουβανό και ο Σαντ Ρος βρήκε την ευκαιρία να την κάνει.

*Το βράδυ του Σαββάτου πήρε τηλέφωνο στην ΤΣΣΚΑ και ανακοίνωσε ότι δεν αποδέχεται την πρόταση και χαιρετάει!

*Οπότε, καλός ο πόνος ψυχής του Βατούτιν, αλλά την τελική απόφαση ο Σαντ Ρος την πήρε και όχι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Κι εδώ κολλάνε όλα όσα σας γράφαμε χθες. Ο Ιτούδης τον ήθελε για 9ο ξένο, άρα με το ζόρι θα έμπαινε 12άδα και ο Σαντ Ρος που το γνώριζε θα έμενε με βαριά καρδιά. Μόλις χάθηκε και το οικονομικό κίνητρο, μην τον είδατε τον «Έιτς» όπως τον φωνάζουν από το αρχικό γράμμα του ονόματος του.

*Αυτό είναι το ένας σκέλος του σημερινού έκτακτου Slam Dunk. Πάμε και στο δεύτερο.

*Ο Παναθηναϊκός βλέπει στο πρόσωπο του Σαντ Ρος έναν παίκτη με προοπτική. Παρ' ότι βρίσκεται σε διοικητική αβεβαιότητα σε ότι αφορά την επόμενη μέρα προσπαθεί η ομάδα που «τρέχει» το κλαμπ να αφήσει «περιουσία» πίσω της.

*Τι σημαίνει αυτό; Ο Παναθηναϊκός με τον Σαντ Ρος υπογράφει συμβόλαιο με διετή ορίζοντα και πιθανότατα να γίνει και τριετής. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα εξεταστεί εν ευθέτω χρόνω.

*Σήμερα λοιπόν, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν συμβόλαια για 1+1 χρόνο, όπως δηλαδή έκανε ο Παναθηναϊκός με τον Φόστερ και τον Όγκαστ, γιατί βλέπει έναν παίκτη που εφόσον ταιριάξει δεν θα μείνει για λίγο στον Παναθηναϊκό. Και το κυριότερο για να μην δεσμεύσει την επόμενη διοίκηση έχει οψιόν από την οποία ο Παναθηναϊκός μπορεί να βγει με κόστος ασήμαντο. Κόστος πενταψήφιο, για να καταλάβετε.

*Οψιόν έχει και ο Σαντ Ρος για τον δεύτερο χρόνο. Αλλά η δική του ρήτρα αποδέσμευσης είναι πολύ μεγαλύτερη και με περιορισμούς.

*Κλείνοντας, τα συμβόλαια που υπογράφει φέτος ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχουν. Για να δείτε ένα παράδειγμα κι επειδή γράφονται πράγματα που δεν έχουν καμία βάση, ας πιάσουμε το συμβόλαιο του Όγκαστ. Συμβόλαιο με 550 και 600 χιλιάρικα όπως γράφτηκε θα μπορούσε να πάρει last year. Φέτος, ο Παναθηναϊκός κάνει συμφωνίες μόνο σε τιμές ευκαιρίας αλλιώς δε θα μπορούσε να παρουσιάσει ανταγωνιστικό σύνολο. Για αυτό και ο Αύγουστος υπογράφει με 350. Δηλαδή με την υπογραφή του γίνεται value for money. Επόμενος...