Με Γιάνκοβιτς η 5άδα της αγωνιστικής στο BCL

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς ήταν καθοριστικός στη νίκη-πρόκριση της ΑΕΚ επί της Βέχτα και αναδείχθηκε μέλος της καλύτερης 5άδας για την 13η αγωνιστική του Basketball Champions League.

O φόργουορντ της «Ένωσης», όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, τέλειωσε το παιχνίδι με ρεκόρ σεζόν 14 πόντων, ενώ είχε επίσης 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα για να συγκεντρώσει 17 μονάδες αξιολόγησης και να βρεθεί για πρώτη φορά στην καλύτερη 5άδα της αγωνιστικής.

Μαζί με τον Γιάνκοβιτς δυο παλιοί μας γνώριμοι: ο Τόντρικ Γκότσερ της Μπεσίκτας που έχει περάσει από Κόροιβο και Ήφαιστο και ο Τάιλερ Καλινόσκι της Μπαντίρμα που έχει περάσει από τον Απόλλωνα Πατρών. Την 5άδα κλείνουν οι Τασόν Τόμας (Χάποελ Ιερουσαλήμ) και Γιορμάν Πολάς Μπαρτόλο (Βόννη).

Αναλυτικά το σχετικό κείμενο στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης:

MIES (Eλβετία) - Επτά ομάδες κατάφεραν, μέσω της 13ης αγωνιστικής, να εξασφαλίσουν μια θέση στα Play-Offs, χάρη σε ορισμένες εξαιρετικές, ομαδικές κι ατομικές, εμφανίσεις.

Η 5άδα της Αγωνιστικής περιλαμβάνει τέσσερις παίκτες που οδήγησαν τις ομάδες τους σε νίκες και εισιτήρια για την επόμενη φάση κι έναν παίκτη που επέτρεψε στην ομάδα του να τερματίσει πρώτη στον Όμιλο B.

Οι Tyler Kalinoski της Teksüt Bandirma, Toddrick Gotcher της Besiktas Sompo Sigorta, Yorman Polas Bartolo της Telekom Baskets Bonn, Βλάντο Γιάνκοβιτς της AEK και TaShawn Thomas της Hapoel Bank Yahav Jerusalem απαρτίζουν την καλύτερη 5άδα για την 13η αγωνιστική του φετινού Basketball Champions League.

TYLER KALINOSKI - Γκαρντ, Teksüt Bandirma

Η Bandirma στηρίζεται όλη τη χρονιά στο μακρινό σουτ του Kalinoski και το βράδυ της Τρίτης, σε ένα must win παιχνίδι στην Πολωνία, έκανε ρεκόρ σεζόν με πέντε τρίποντα σε εννιά προσπάθειες.

Ο 27χρονος γκαρντ τέλειωσε το παιχνίδι με 19 πόντους, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα και βοήθησε την Bandirma να επιβληθεί 89-84 της Anwil Wloclawek, σε μία νίκη που τελικά αποδείχθηκε η καθοριστική για να κλείσουν οι Τούρκοι θέση στα Play-Offs με βάση και τα υπόλοιπα αποτελέσματα του ομίλου.

Ο Kalinoski ισοφάρισε την καλύτερή του επίδοση για φέτος σε αξιολόγηση με 22 μονάδες και πήρε για πρώτη φορά θέση στην 5άδα της αγωνιστικής του BCL. Είναι ο τέταρτος παίκτης της Bandirma που φτάνει φέτος σ' αυτή τη διάκριση, βαδίζοντας στα χνάρια των Jaime Smith, Emanuel Terry και Sehmus Hazer.

TODDRICK GOTCHER - Γκαρντ, Besiktas Sompo Sigorta

Ο 26χρονος γκαρντ βγήκε μπροστά για την Besiktas τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τις αλλαγές στο ρόστερ της τουρκικής ομάδας, κι έμοιαζε αναμενόμενο ότι θα κάνει μεγάλη εμφάνιση στο καθοριστικό παιχίδι της Τρίτης κόντρα στη Neptunas.

O Gotcher, πάντως, ξεπέρασε τις προσδοκίες, καθώς ήταν ακούραστος κι έμεινε στο παρκέ για 38 λεπτά, κάνοντας και το πρώτο του κάρφωμα ύστερα από πολύ καιρό! Ο γκαρντ της Besiktas έφτασε στις 27 μονάδες αξιολόγησης, αφού έκανε double-double με 19 πόντους και 12 ριμπάουντ, προσθέτοντας επίσης στη στατιστική του 3 κλεψίματα και 1 τάπα, ώστε να οδηγήσει την Besiktas στο 76-69 επί της λιθουανικής ομάδας.

Ο πολύπλευρος γκαρντ κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του θέση στην καλύτερη 5άδα του BCL κι έγινε ο πρώτος που τα καταφέρνει φέτος με τη φανέλα της Besiktas.

YORMAN POLAS BARTOLO - Σμολ Φόργουορντ, Telekom Baskets Bonn

Μερικές φορές, μια πολύ λεπτή γραμμή μπορεί να χωρίζει το να διεκδικείς την πρωτιά στον όμιλο από το να κινδυνεύεις να μείνεις εκτός Play-Offs. Όμως, η Bonn δεν χρειάστηκε να περάσει αυτή τη γρμμή χάρη στην καλύτερη φετινή εμφάνιση του Bartolo το βράδυ της Τρίτης.

O έμπειρος φόργουορντ έκανε ατομικό ρεκόρ σεζόν με 22 πόντους και 9/11 εντός πεδιάς, ενώ είχε παράλληλα και 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Έκανε επίσης ρεκόρ καριέρας στην αξιολόγηση με 27 μονάδες και πρωταγωνίστησε για την Bonn στη νίκη με 83-72 κόντρα στην JDA Dijon. Έτσι, οι Γερμανοί θα μπουν στην τελευταία αγωνιστική με ελπίδες ακόμη και για την πρωτιά στον Όμιλο D.

Ο Bartolo κερδίζει για πρώτη φορά θέση στην καλύτερη 5άδα αγωνιστικής κι έγινε ο πρώτος παίκτης των Γερμανών που φτάνει σ' αυτό το επίτευγμα μετά τον Bojan Subotic, που τα είχε καταφέρει στην 9η αγωνιστική της σεζόν 2018-19.

ΒΛΑΝΤΟ ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ - Φόργουορντ, AEK

Η AEK ταξίδεψε στην Γερμανία για το ματς της Τετάρτης χωρίς τον πρώτο σκόρερ της, Keith Langford, για να αντιμετωπίσει την RASTA Vechta σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για αμφότερες τις ομάδες. Ενώ η ελληνική ομάδα έπαιξε εκπληκτική άμυνα από τη στιγμή του τζάμπολ, το ερώτημα ήταν από πού θα έρθουν οι πόντοι.

Για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, ο Γιάνκοβιτς έβαλε 8 γρήγορους πόντους και προσέθεσε 1 κλέψιμο και 1 ασίστ στα πρώτα πέντε λεπτά της ΑΕΚ για το γρήγορο 16-5..

Ο Έλληνας διεθνής, που είχε τραυματιστεί αμέσως μετά την μεταγραφή του στην ΑΕΚ τον Οκτώβριο, τέλειωσε το παιχνίδι με ρεκόρ σεζόν 14 πόντων, ενώ είχε επίσης 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα για να συγκεντρώσει 17 μονάδες αξιολόγησης και να βρεθεί για πρώτη φορά στην καλύτερη 5άδα της αγωνιστικής.

TASHAWN THOMAS - Πάουερ Φόργουορντ, Hapoel Bank Yahav Jerusalem

Όταν, στις αρχές Ιανουαρίου, ο Thomas είχε 10/10 εντός πεδιάς και συγκέντρωσε 32 μονάδες αξιολόγησης για να αναδειχθεί MVP της 10ης αγωνιστικής, ήταν δύσκολο να φανταστούμε ότι θα καταφέρει κάτι αντίστοιχο στο άμεσο μέλλον.

Ο ευέλικτος πάουερ φόργουορντ της Hapoel Jerusalem απέδειξε, όμως, το βράδυ της Τετάρτης ότι έχει και μεγάλη φαντασία, καθώς γέμισε τη στατιστική του και καθοδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 96-91 επί της Burgos και την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στον Όμιλο B.

Ο Thomas έκανε ρεκόρ καριέρας σε αξιολόγηση με 38 μονάδες, καθώς τέλειωσε το παιχνίδι με 27 πόντους, 11/14 σουτ, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 τάπες κι 1 κλέψιμο. Ο 26χρονος φόργουορντ βρίσκεται για 3η φορά στην καλύτερη 5άδα, μετά την 8η και τη 10η αγωνιστική.