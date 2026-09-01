Κάθε καλοκαίρι, η συζήτηση γύρω από τα φαβορί της Euroleague καταλήγει σχεδόν αναπόφευκτα στις ίδιες μεγάλες δυνάμεις. Ο Ολυμπιακός, ως πρωταθλητής Ευρώπης, ξεκινά με το πλεονέκτημα της ομάδας που μόλις έφτασε στην κορυφή, ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει ένα roster με τεράστιες προσδοκίες και την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του.
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Πίσω από Παναθηναϊκό κι Ολυμπιακό: Μήπως υποτιμάμε πολύ το τρίτο φαβορί της Euroleague;
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Πίσω από Παναθηναϊκό κι Ολυμπιακό: Μήπως υποτιμάμε πολύ το τρίτο φαβορί της Euroleague;