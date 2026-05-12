Α1 Γυναικών: Με 2 παίκτριες του Παναθηναϊκού η καλύτερη 5άδα της σεζόν

Η αγωνιστική περίοδος 2025-2026 ολοκληρώθηκε, με τους προπονητές, τις προπονήτριες αλλά και τις παίκτριες των ομάδων να ψηφίζουν τις καλύτερες πεντάδες.
Τα βραβεία της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026
|Παίκτρια της Χρονιάς (Player of the Year)
|Αλέξις Πρινς (Αθηναϊκός Qualco)
|Καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια (Domestic Player of the Year)
|Ελεάννα Χριστινάκη (Ολυμπιακός)
|Καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια Κ23 (Domestic Player U23 of the Year)
|Νάγια Στολίγκα (Πρωτέας Βούλας)
|Καλύτερη Βελτιωμένη Ελληνίδα παίκτρια (Domestic Most Improved Player of the Year)
|Ιωάννα Κριμίλη (Παναθηναϊκός)
|Καλύτερη Γκαρντ (Guard of the Year)
|Ελεάννα Χριστινάκη (Ολυμπιακός)
|Καλύτερη Φόργουορντ (Forward of the Year)
|Αλέξις Πρινς (Αθηναϊκός Qualco)
|Καλύτερη Σέντερ (Center of the Year)
|Σεντόνα Πρινς (Παναθηναϊκός)
|Καλύτερη Αμυντικός (Defensive Player of the Year)
|Σα Κάρτερ (Παναθλητικός)
|Σκόρερ (Top Scorer of the Year)
|Λόρεν Τζένσεν (Πρωτέας Βούλας)
|Ριμπάουντ (Top Rebounder of the Year)
|Τία Σίνγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα)
|Ασίστ (Assists Leader of the Year)
|ΆΛι Μπέκι (Πανσερραϊκός)
|Κλεψίματα (Leader of the Year)
|Λόρεν Τζένσεν (Πρωτέας Βούλας)
|Κοψίματα (Blocks Leader of the Year)
|Σεντόνα Πρινς (Παναθηναϊκός)
|Οικονομία (Top Efficiency Player of the Year)
|Σα Κάρτερ (Παναθλητικός)
|Καλύτερη πεντάδα (First Team All League)
|Φεγιόντα Φιτζέραλντ (Παναθηναϊκός), Ελεάννα Χριστινάκη (Ολυμπιακός), Σα Κάρτερ (Παναθλητικός), Αλέξις Πρινς (Αθηναϊκός Qualco), Σεντόνα Πρινς (Παναθηναϊκός).
|Καλύτερη δεύτερη πεντάδα (Second Team All League)
|Πηνελόπη Παυλοπούλου (Αθηναϊκός Qualco), Ιωάννα Κριμίλη (Παναθηναϊκός), Λόρεν Τζένσεν (Πρωτέας Β.), Μόργκαν Μάλι (Πρωτέας Β.), Κριστίν Ανίγκουε (Αθηναϊκός Qualco).
|Καλύτερη πεντάδα Ελληνίδων( All Domestic Players First Team)
|Πηνελόπη Παυλοπούλου (Αθηναϊκός Qualco), Ιωάννα Κριμίλη (Παναθηναϊκός), Ελεάννα Χριστινάκη (Ολυμπιακός), Άρτεμις Σπανού (Παναθηναϊκός), Διαμάντω Αλεξιά (Πανσερραϊκός).