Α1 Γυναικών: Με 2 παίκτριες του Παναθηναϊκού η καλύτερη 5άδα της σεζόν

Έντεκα ομάδες, περισσότερες από 200 αθλήτριες, ένα πρωτάθλημα!

Η αγωνιστική περίοδος 2025-2026 ολοκληρώθηκε, με τους προπονητές, τις προπονήτριες αλλά και τις παίκτριες των ομάδων να ψηφίζουν τις καλύτερες πεντάδες.

Καλύτερη πρώτη πεντάδα

Φεγιόντα Φιτζέραλντ (Παναθηναϊκός)

Ελεάννα Χριστινάκη (Ολυμπιακός)

Σα Κάρτερ (Παναθλητικός)

Αλέξις Πρινς (Αθηναϊκός Qualco)

Σεντόνα Πρινς (Παναθηναϊκός)

Καλύτερη δεύτερη πεντάδα

Πηνελόπη Παυλοπούλου (Αθηναϊκός Qualco)

Ιωάννα Κριμίλη (Παναθηναϊκός)

Λόρεν Τζένσεν (Πρωτέας Βούλας)

Μόργκαν Μάλι (Πρωτέας Βούλας)

Κριστίν Ανίγκουε (Αθηναϊκός Qualco)

Καλύτερη πεντάδα Ελληνίδων παικτριών

Πηνελόπη Παυλοπούλου (Αθηναϊκός Qualco)

Ιωάννα Κριμίλη (Παναθηναϊκός)

Ελεάννα Χριστινάκη (Ολυμπιακός)

Άρτεμις Σπανού (Παναθηναϊκός)

Διαμάντω Αλεξιά (Πανσερραϊκός)

Τα βραβεία της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026