Οι Καβαλίερς λύγισαν τους Πίστονς για το 2-2 στη σειρά

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έβγαλαν σφυγμό απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς, επικράτησαν με 112-103, ισοφαρίζοντας την σειρά των ημιτελικών της ανατολικής περιφέρειας σε 2-2.

Οι Πίστονς ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν 21-24 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 31-32 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα τεσσάρων πόντων (52-56).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Καβαλίερς έβγαλαν αντίδραση, έτρεξαν επί μέρους 38-21 και αφού ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση, μπήκαν στην τελευταία περίοδο έχοντας πάρει προβάδισμα 13 πόντων (90-77).

Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο οι Πίστονς προσπάθησαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους, όμως οι Καβαλίερς άντεξαν και πανηγύρισαν μια τεράστια νίκη, που τους κρατάει ολοζώντανους στην διεκδίκηση της πρόκρισης στους τελικούς της Ανατολής.

Ο Nτόνοβαν Μίτσελ με 43 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Καρίς Λεβέρτ να ξεχωρίζει για τους Πίστονς, έχοντας 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

