A1 Γυναικών: Κορυφαία σκόρερ η Τζένσεν, πρώτη στα κοψίματα η Πρινς - Οι καλύτερες ανά κατηγορία

Γνωστές έγιναν οι καλύτερες παίκτριες ανά κατηγορία στην Α1 Γυναικών, με την Λόρεν Τζένσεν να είναι η πρώτη σκόρερ και την Σεντόνα Πρινς να είναι η κορυφαία στα κοψίματα.

Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω του έντονες στιγμές, αλλά και αθλήτριες που ξεχώρισαν με τις προσωπικές επιδόσεις τους στις κατηγορίες της στατιστικής.

Πρώτη σκόρερ της χρονιάς αναδείχθηκε η Λόρεν Τζένσεν η οποία το περασμένο καλοκαίρι βρέθηκε από Creighton University και τους Creighton Bluejays στην Ελλάδα και στην Α1 Γυναικών. Η 24άχρονη γκαρντ ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο με μέσο όρο 20.8 πόντους, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (25/10/2026), όπου πέτυχε 31 πόντους. Η Τζένσεν “έκλεισε” την χρονιά κατακτώντας την πρώτη θέση και στα κλεψίματα με 2.9 μέσο όρο.

Στα ριμπάουντ, η σέντερ του ΠΑΣ Γιάννενα, Τία Σινγκλετον, βρίσκεται στην πρώτη θέση με 259 ριμπ. και μέσο όρο 11.8. Η Αμερικανίδα παίκτρια σημείωσε μία από τις καλύτερες επιδόσεις της στην αναμέτρηση με τον Παναθλητικό στις 30 Νοεμβρίου 2025, όπου πέτυχε double double με 20 πόντους και 24 ριμπάουντ (επίσης είχε 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 κόψιμο), απόδοση η οποία τής έδωσε το βραβείο της MVP της 8ης αγωνιστικής.

Την πρώτη θέση στις ασίστ κατέκτησε η γκαρντ του Πανσερραϊκού, Άλι Μπέκι. Η εκ των κορυφαίων point guard του κολεγιακού πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-2025 (αγωνίστηκε με την ομάδα του Ball State University), στο επαγγελματικό βήμα της στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε την χρονιά με 151 ασίστ και μέσο όρο 7.2.

Στα κοψίματα, η καλύτερη σέντερ, Σεντόνα Πρινς (Παναθηναϊκός) η οποία αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση του, τερμάτισε στον σχετικό πίνακα με 41 τάπες και μ.ο. 1.8, ενώ βάσει του μέσου όρου, πρώτη στην οικονομία είναι η Σα Κάρτερ (Παναθλητικός), η οποία έχει 23.0 στο σύστημα αξιολόγησης.