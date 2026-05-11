MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

A1 Γυναικών: Κορυφαία σκόρερ η Τζένσεν, πρώτη στα κοψίματα η Πρινς - Οι καλύτερες ανά κατηγορία

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Γνωστές έγιναν οι καλύτερες παίκτριες ανά κατηγορία στην Α1 Γυναικών, με την Λόρεν Τζένσεν να είναι η πρώτη σκόρερ και την Σεντόνα Πρινς να είναι η κορυφαία στα κοψίματα.

Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω του έντονες στιγμές, αλλά και αθλήτριες που ξεχώρισαν με τις προσωπικές επιδόσεις τους στις κατηγορίες της στατιστικής.

Πρώτη σκόρερ της χρονιάς αναδείχθηκε η Λόρεν Τζένσεν η οποία το περασμένο καλοκαίρι βρέθηκε από Creighton University και τους Creighton Bluejays στην Ελλάδα και στην Α1 Γυναικών. Η 24άχρονη γκαρντ ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο με μέσο όρο 20.8 πόντους, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (25/10/2026), όπου πέτυχε 31 πόντους. Η Τζένσεν “έκλεισε” την χρονιά κατακτώντας την πρώτη θέση και στα κλεψίματα με 2.9 μέσο όρο.

Στα ριμπάουντη σέντερ του ΠΑΣ Γιάννενα, Τία Σινγκλετον, βρίσκεται στην πρώτη θέση με 259 ριμπ. και μέσο όρο 11.8. Η Αμερικανίδα παίκτρια σημείωσε μία από τις καλύτερες επιδόσεις της στην αναμέτρηση με τον Παναθλητικό στις 30 Νοεμβρίου 2025, όπου πέτυχε double double με 20 πόντους και 24 ριμπάουντ (επίσης είχε 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 κόψιμο), απόδοση η οποία τής έδωσε το βραβείο της MVP της 8ης αγωνιστικής.

Την πρώτη θέση στις ασίστ κατέκτησε η γκαρντ του Πανσερραϊκού, Άλι Μπέκι. Η εκ των κορυφαίων point guard του κολεγιακού πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-2025 (αγωνίστηκε με την ομάδα του Ball State University), στο επαγγελματικό βήμα της στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε την χρονιά με 151 ασίστ και μέσο όρο 7.2.

Στα κοψίματαη καλύτερη σέντερ, Σεντόνα Πρινς (Παναθηναϊκός) η οποία αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση του, τερμάτισε στον σχετικό πίνακα με 41 τάπες και μ.ο. 1.8ενώ βάσει του μέσου όρουπρώτη στην οικονομία είναι η Σα Κάρτερ (Παναθλητικός), η οποία έχει 23.0 στο σύστημα αξιολόγησης.

A1 Γυναικών: Κορυφαία σκόρερ η Τζένσεν, πρώτη στα κοψίματα η Πρινς - Οι καλύτερες ανά κατηγορία