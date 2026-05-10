«Ο Άρης για Ταμπελίνι και το όνειρο του Σπανούλη»

Ερωτηματικό αποτελεί το ποιος θα βρίσκεται στον πάγκο του Άρη τη νέα σεζόν, με ιταλικό δημοσίευμα να φέρνει στη δημοσιότητα ενδιαφέρον των κιτρινόμαυρων για τον Φραντσέσκο Ταμπελίνι, ο οποίος τη φετινή σεζόν βρέθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στον πάγκο της Παρί.
Στον Άρη δεν έχει ξεκαθαρίσει το αν θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και τη νέα χρονιά ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς και έτσι οι ιθύνοντες της ομάδας έχουν σχηματοποιήσει μια λίστα με πιθανούς προπονητές. Το backdoorpodcast σημειώνει το ενδιαφέρον του Άρη για τον 42χρονο τεχνικό, ο οποίος είναι ελεύθερος στην αγορά. Στην ίδια πηγή σημειώνεται πως το όνομα του Ταμπελίνι, το οποίο εξετάζει και η Βενέτσια, έρχεται σε δεύτερη μοίρα καθώς όπως υπογραμμίζεται «το όνειρο του Άρη παραμένει να φέρει τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο».
Ο Ταμπελίνι ξεκίνησε τη σεζόν με την Παρί, στην οποία έμεινε μέχρι τις 23 Μαρτίου, με την γαλλική ομάδα να έχει ως τότε ρεκόρ 12-21, με το οποίο είχε ήδη αποκλειστεί από την πρώτη δεκάδα, ενώ στο εγχώριο πρωτάθλημα κατείχε την 3η θέση. Νωρίτερα, δούλεψε στην τσεχική Νίμπουρκ (2023-25), πετυχαίνοντας το νταμπλ και φτάνοντας ως τους «16» του BCL.