«Απέρριψε πρόταση 7 εκατ. από το NCAA ο Μπιμπέροβιτς»

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς φέρεται να έλαβε πλουσιοπάροχη πρόταση από ομάδα του NCAA και να την απέρριψε σύμφωνα με το «Eurohoops».

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς διανύει μια καλή χρονιά στην Euroleague με την φανέλα της Φενέρμπαχτσε, βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Final- 4 και σύμφωνα με το «Eurohoops», ομάδα από το NCAA του έκανε πρόταση την οποία ο ίδιος απέρριψε.

Το ίδιο μέσο μάλιστα αναφέρει συγκεκριμένα, πως η ομάδα είναι η LSU Tigers, και το ύψος της πρότασης έφτανε τα 7 εκατομμύρια δολάρια (μικτά), τον χρόνο. Ο Τούρκος φέρεται να την απέρριψε ωστόσο, καθώς δεν έχει πρόθεση να αγωνιστεί στο NCAA και στο τέλος της χρονιάς θα αποφασίσει εάν κάνει το βήμα για το ΝΒΑ ή θα συνεχίσει στην Φενέρ.

Την φετινή χρονιά στην Euroleague, μετρά 11.2 πόντους και 2.9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι,