«Ο Αντετοκούνμπο προτιμάει να παίζει στην ανατολική περιφέρεια»

Άνθρωποι από το ΝΒΑ θεωρούν πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα προτιμήσει να γίνει trade σε ομάδα της ανατολικής περιφέρειας, αν τελικά αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το πιο «καυτό» όνομα στο ΝΒΑ, καθώς το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς μόνο βέβαιο δεν είναι. Ο «Greek Freak» είναι πιθανό να γίνει trade αυτό το καλοκαίρι, βάζοντας τέλος σε μία «χρυσή» εποχή για τα «Ελάφια».

Σύμφωνα με το «Athletic, άνθρωποι από το ΝΒΑ πιστεύουν πως ο Αντετοκούνμπο θέλει να παραμείνει στην Ανατολή και έτσι το σενάριο να γίνει ανταλλαγή σε μία ομάδα της ίδιας περιφέρειας με τους Μπακς μαζεύει περισσότερες πιθανότητες, αν τελικά ολοκληρωθεί το μεγάλο deal.

Σημειώνεται πως οι Νιου Γιορκ Νικς και οι Μαϊάι Χιτ έχουν συνδεθεί έντονα με τον Giannis από την Ανατολή, ενώ από την Δύση ξεχωρίζουν τα ονόματα των Λος Άντζελες Λέικερς και Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.