Τα highlights από τον τελικό του BCL και την ανατροπή της Ρίτας κόντρα στην ΑΕΚ (vid)

Η ΑΕΚ βρέθηκε πολύ κοντά στην κατάκτηση του BCL, ωστόσο η Ρίτας κατάφερε να επιστρέψει από το -20 και να σηκώσει αυτή στον αέρα το τρόπαιο τελικά.
Για την Ένωση ο Νάναλι είχε 23 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τον Μπάρτλεϊ να προσθέτει 20 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα. Από την άλλη, ξεχώρισε ο MVP Σιμόνας Λουκόσιους με 23 πόντους (7/10 τρίποντα) και 4 ριμπάουντ.
Δείτε τα highlights:
📺 Rytas Vilnius' miracle happened: from -20 to #BasketballCL Champions in Badalona! pic.twitter.com/qq2xmCvvHR— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 9, 2026