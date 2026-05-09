Ο Χόρτον-Τάκερ… βλέπει Γιασικεβίτσιους και Μπιμπέροβιτς στο ΝΒΑ

Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ σε δηλώσεις του ανέφερε πως οι Σάρας Γιασικεβίτσιους και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς είναι έτοιμη να κάνουν το… άλμα στο ΝΒΑ.

Η Φενερμπαχτσέ κατάφερε να κερδίσει την Ζαλγκίρις Κάουνας, να κάνει το 3-1 στην σειρά και έτσι προκρίθηκε στo Final-Four της Euroleague.

Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ προχώρησε σε δηλώσεις στο «BasketNews» μετά από αυτό το κατόρθωμα και μεταξύ άλλων ανέφερε πως θεωρεί δύο μέλη της τουρκικής ομάδας έτοιμα για το ΝΒΑ. Τους Σάρας Γιασικεβίτσιους και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς.

Όταν ρωτήθηκε για το αν ο Γιασικεβίτσιους είναι έτοιμος απάντησε: «Ξεκάθαρα. Έχει τις απαντήσεις για το τεστ. Σαν παίκτης σε επαγγελματικό επίπεδο δεν θες τίποτα πέρα από έναν προπονητή που είναι τρομερά προετοιμασμένος».

Ενώ για τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ανέφερε: «Ο Ταρίκ είναι σίγουρα έτοιμος να παίξει στο ΝΒΑ. Δεν νομίζω πως οι οπαδοί της Φενέρ θα είναι πολύ χαρούμενοι που το λέω, αλλά ξεκάθαρα μπορεί να ταιριάξει στο ΝΒΑ. Είναι παίκτης ΝΒΑ, τρομερός παίκτης στην Euroleague. Εξαιρετικός παίκτης σε όλα τα επίπεδα».