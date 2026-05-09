Φλιώνης: «Να είμαστε συγκεντρωμένοι, τώρα είναι το πιο κρίσιμο ματς όλης της χρονιάς»

Ο Δημήτρης Φλιώνης λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του BCL ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ρίτας Βίλνιους, τόνισε ότι τώρα είναι το πιο σημαντικό ματς της σεζόν για την Ένωση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Να είμαστε συγκεντρωμένοι, τώρα είναι το πιο κρίσιμο όλης της χρονιάς. Δουλεύουμε όλο το χρόνο για να φτάσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Τα συναισθήματά μας είναι κοντρολαρισμένα. Να κάνουμε αυτό που πρέπει για να γυρίσουμε με τον τίτλο.

Είναι άλλο γκρουπ, παρότι έχουμε κάποιους παίκτες από πέρυσι. Από εκεί και πέρα σίγουρα είμαστε πιο έτοιμοι και πιο έμπειροι. Σίγουρα η χημεία της ομάδας ήταν πολύ δυνατή και αυτό ήταν η βάση. Οι παίκτες που ήρθαν, ο Μπράουν και ο Νάναλι μας βοηθούν. Νομίζω ότι είναι θέμα συνόλου, ρόλων και χημείας”.

Για το αν έχει προετοιμαστεί πώς θα σηκώσει την κούπα: «Όχι δεν έχω προετοιμαστεί».

Για τα βραβεία Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Σάκοτα: «Χαιρόμαστε για τις διακρίσεις, τα παιδιά και ο κόουτς το άξιζαν και με το παραπάνω. Από εκεί και πέρα όλοι είναι συγκεντρωμένοι στον στόχο».