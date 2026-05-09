«Κεραυνοί» Αταμάν: «Κερδίσαμε δύο ματς με την βοήθεια των διαιτητών, απόψε όλα ήταν τέλεια - Ποια ήταν η τιμωρία του Μαρτίνεθ;»

Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε σχεδόν αποκλειστικά στη διαιτησία στο Game 5 μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, με το σκορ της σειράς να γίνεται 2-2.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Σίγουρα θα έχετε ερωτήσεις και θα τις απαντήσω. Αλλά θέλω να αρχίσω με άλλα. Χθες, ο προπονητής τους έκανε δηλώσεις και είπε ότι στο τρίτο ματς όλα αυτά που έγιναν τις τεχνικές ποινές είναι επειδή πήρα δύο τεχνικές ποινές στα δύο πρώτα ματς και άλλαξα τους αγώνες, γιατί μετά από αυτό οι διαιτητές μας βοήθησαν να κερδίσουμε τα ματς.

Τώρα, αν μιλήσω για τους διαιτητές σίγουρα, όπως όλη την σεζόν... Νομίζω έχω πληρώσει 35.000 ευρώ σε πρόστιμα, θα πληρώσω πρόστιμο. Τι πρόστιμο έδωσαν για αυτή την δήλωση ότι κερδίσαμε τα δύο πρώτα ματς επειδή οι διαιτητές μας βοήθησαν μετά τις τεχνικές ποινές; Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι διαιτητές μας βοήθησαν να κερδίσουμε τα ματς. Κάποιο πρόστιμο; Όχι.

Δεν θα μιλήσω για άλλα πράγματα. Όλοι είδαν το ματς απόψε. Δεν θέλω να πάω σπίτι και να ξανάδω το ματς. Ξέρω τα τακτικά λάθη που κάναμε. Στο ημίχρονο είπα ότι για πρώτη φορά στην καριέρα μου, σε 25 χρόνια, πρώτη φορά είδα τέτοια περίεργα πράγματα.

Είναι 2-2, κερδίσαμε δύο ματς εκεί με την βοήθεια των διαιτητών, κέρδισαν δύο ματς εδώ, οι διαιτητές ήταν πολύ καλοί. Τεχνική ποινή στον πάγκο μου επειδή είναι κάποιος όρθιος. Σε όλο το ματς λέω ότι μας έδωσες τεχνική ποινή, αλλά στον πάγκο της Βαλένθια 2-3 προπονητές είναι όρθιοι. Τίποτα. Κέρδισαν δίκαια. Θα πάμε εκεί για το πέμπτο ματς. Προτείνω σε όλους να δουν το ματς, να δουν τις κατοχές

Αν πιστεύει κανείς κάτι άλλο και σκέφτεται ότι “Όχι, κόουτς, είσαι πολύ λάθος, όλα ήταν δίκαια και καθαρά” μπορείτε να μου το πείτε. Αν είμαι λάθος να μου το πείτε. Είδατε το ματς. Αν είμαι λάθος για αυτό το σχόλιο».

Για την άμυνα στο τέλος του ημιχρόνου και στην τρίτη περίοδο και για το αν ήταν κλειδί ότι βιάστηκε στις επιθέσεις και δεν πήρε κάποια διαφορά και για το αν οι παίκτες μπορούν να κάνουν τρίτη νίκη στην Βαλένθια αν συγκεντρωθούν 100% στο αγωνιστικό κομμάτι: «Φυσικά. Αρχίζω με την δεύτερη ερώτηση. Θα είμαστε συγκεντρωμένοι, όπως όταν κερδίσαμε στην Μαδρίτη, την Βαρκελώνη και δύο φορές στην Βαλένθια. Αλλά χρειαζόμαστε τα πάντα να είναι δίκαια. Να είναι όλα δίκαια. Είμαστε συγκεντρωμένοι και θα κερδίσουμε στην Βαλένθια. Αλλά αν είναι όπως σήμερα είναι πολύ δύσκολο.

Για την πρώτη ερώτηση, επιστρέψαμε, αλλάξαμε τον ρυθμό και μετά χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Μόνο δύο παίκτες προσέφεραν επιθετικά δυστυχώς, οι άλλοι επιθετικά δεν έδωσαν πράγματα».

Για το ότι για τρίτη φορά ο Παναθηναϊκός παίζει Game 5 και για το αν μπορεί να παίξει ρόλο ότι δεν έχουν ζήσει κάτι τέτοιο οι περισσότεροι παίκτες της Βαλένθια: «Οι παίκτες της Βαλένθια μπορεί να παίξουν για πρώτη φορά σε τέτοιο ματς, αλλά δεν ξέρω ποιοι διαιτητές θα είναι εκεί και για αυτούς θα είναι το πρώτο τέτοιο ματς».

«Δεν είπα τίποτα για τους διαιτητές. Δεν είπα τίποτα λάθος. Ήταν πολύ δίκαια. Έκανα το σχόλιο για εσάς. Ήταν δίκαια. Παραπονέθηκα για την τεχνική ποινή. Όλα τα άλλα ήταν τέλεια».

Για το ότι δεν έχει κερδίσει γηπεδούχος στην σειρά: «Δεν μου λέει τίποτα. Και τα τέσσερα ματς ήταν κλειστά. Ακόμα και σε αυτά τα δύο ματς είχαμε την ευκαιρία να βάλουμε το τελευταίο καλάθι αλλά αστοχήσαμε. Κερδίσαμε εκεί ένα ματς στον πόντο και το άλλο στην παράταση. Οι δύο ομάδες είναι κοντά και θα παλέψουν. Ελπίζω ότι θα είναι δίκαια και θα παλέψουμε για να κερδίσουμε. Μετά, αν όλα είναι δίκαια, και μας κερδίσει η Βαλένθια δεν θα είμαστε στο Final-Four».

Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε με την ίδια ένταση με τα ματς στην Βαλένθια: «Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την ίδια ένταση, ειδικά μετά την δεύτερη, στην τρίτη και τέταρτη περίοδο».

Για το πώς μία ομάδα που θέλει να κερδίσει είναι συνέχεια πίσω στο σκορ: «Είπα ήδη τους λόγους».