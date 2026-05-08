Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Προσπάθησαν Όσμαν και Ναν, αλλά με τέτοια τραγική άμυνα δεν...

Τζέντι Όσμαν και Κέντρικ Ναν «τράβηξαν» κουπί επιθετικά, ωστόσο ο Παναθηναϊκός προδώθηκε από την άμυνα του και από τα... φαλτσοσφυρίγματα των διαιτητών.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Κέντρικ Ναν: Ο Αμερικανός δεν μπήκε «ζεστός» το ματς, με την άμυνα της Βαλένθια να είναι εξαιρετικά προσαρμοσμένη πάνω του. Βρήκε όμως ρυθμό στο δεύτερο μέρος, ανέλαβε πολλές επιθέσεις, σκοράροντας 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, κάνοντας ωστόσο και 5 λάθη . Βαθμός: 7

Βασίλης Τολιόπουλος: Βρήκε χρόνο και άλλαξε την εικόνα του Παναθηναϊκού στην επίθεση. Ο Έλληνας άσος έδωσε κρίσιμους πόντους όταν οι «πράσινοι» είχαν κολλήσει επιθετικά, μετρώντας 7 πόντους με 3/5 σουτ σε μόλις 6' συμμετοχής Βαθμός: 7

Τζέριαν Γκραντ: Ο Αμερικανός θέλησε να «χτυπήσει» τον Μοντέρο στο μαρκάρισμα, ωστόσο δεν πήρε τις καλύτερες επιλογές, κυρίως στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μοίρασε την μπάλα (7 ασίστ), έπαιξε άμυνα που έσπαγε... κόκκαλα πάνω σε Μοντέρο και Μπαντιό, βγάζοντας κούραση στο φινάλε και σε 26' μέτρησε 4 πόντους, με 4 κλεψίματα και 2 ριμπάουντ. Βαθμός: 6

Τι Τζέι Σορτς: Επιστρατεύτηκε γρήγορα στο πρώτο δεκάλεπτο αντί του Γκραντ, βρήκε σκορ από τα 6.75μ. κλέβοντας και δυο φορές την μπάλα. Ο Αταμάν δεν τον χρησιμοποίησε πολύ στην συνέχεια κλείνοντας το rotation, με τον Αμερικανό άσο να μετρά μόλις 3 πόντους σε 6' συμμετοχής Βαθμός: 5

Τζέντι Όσμαν: Ο Τούρκος ξεκίνησε νωχελικά το παιχνίδι δεν τροφοδοτήθηκε αρκετά, ωστόσο στο δεύτερο δεκάλεπτο κράτησε μόνος του τον Παναθηναϊκό σκοράροντας συνεχόμενους πόντους. Bρήκε ρυθμό στην επίθεση, ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μέρος και σε 35' συμμετοχής μέτρησε 26 πόντους με 4 ριμπάουντ. Βαθμός:

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Ο Έλληνας άσος ένα 48ωρο μετά την τρομερή του εμφάνιση στο Game 4 δεν πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής και δεν κατάφερε να σκοράρει. Βαθμός: 5

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός:

Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις: Ο Αμερικανός άσος πήρε αρκετές μπάλες στο πρώτο δεκάλεπτο, σκόραρε τέσσερις πόντους, ωστόσο στην συνέχεια σίγησε. Ήταν πολύ άστοχος από τα 6.75μ. (0/7τρ.) και σε 25' συμμετοχής σκόραρε 12 πόντους με 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ Βαθμός: 6

Ντίνος Μήτογλου: Ο Έλληνας σέντερ αγωνίστηκε για 3' και δεν κατάφερε να ξεχωρίσει. Βαθμός: -

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Ο Ισπανός φόργουορντ μπήκε με την second unit έδωσε λύσεις στο ψηλό παιχνίδι σκοράροντας μπροστά, ωστόσο χρεώθηκε με τέσσερα φάουλ και κάθισε στον πάγκο. Πέρασε ξανά στο τρίτο δεκάλεπτο στο παρκέ, βρήκε ένα σημαντικό τρίποντο και σε 15' συμμετοχής μέτρησε 7 πόντους και 6 ριμπάουντ. Βαθμός: 6

Ματίας Λεσόρ: Ο Γάλλος ψηλός έδωσε μάχες στην ρακέτα, κυριαρχώντας με 5επ. ριμπάουντ στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στους ψηλούς της Βαλένθια. Μάζεψε 11 ριμπάουντ, μοίρασε πολύ καλά την μπάλα μέσα από την ρακέτα (5 ασίστ) και σκόραρε 8 πόντους σε 31'' συμμετοχής. Βαθμός: 8

Κένεθ Φαρίντ: Αγωνίστηκε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -