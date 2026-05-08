Απαντά στους κόκκινους Γκέμπελς ο DPG: «Ποια είναι η Ion Capital? Εγώ πάντα Lacta»

Η απάντηση του Γιαννακόπουλου στις φήμες που διασπείρονται από συγκεκριμένη πλευρά. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ δεν δηλώνει απλά άγνοια στα περί πώλησης αλλά και στο ποια είναι η… Ion Capital που δήθεν αγοράζει.

To «κόκκινο» σύστημα λίγες ώρες μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Game 3 από την Βαλένθια διέσπειρα φήμες περί πώλησης της «πράσινης» ΚΑΕ από την εταιρεία... Ion Capital.

Με την «είδηση» να διαδίδεται σε χρόνο ρεκόρ από... άγνωστα σάιτ παραμονές του Game 4, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήρθε να βάλει τα πράγματα στην θέση τους.

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ μέσω story του δεν δηλώνει απλά άγνοια στα περί πώλησης αλλά διερωτάται και στο ποια είναι η… Ion Capital που δήθεν αγοράζει.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο Instagram:

«Διαβάζω, διαβάζω... Θα μου πει κανένας και μένα ποια είναι αυτή η ΙΟΝ Capital. Γιατί εγώ πάντα Lactaκιας ήμουν. Και η ΙΟΝ αμυγδάλου γ@μ@ει»