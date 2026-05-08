Οι κορυφαίες πεντάδες της δεκαετίας στo BCL (pics)

Δέκα χρόνια κλείνει το Basketball Champions League φέτος και ανέδειξε τις κορυφαίες πεντάδες της δεκαετίας κατά τα βραβεία των κορυφαίων για τη σεζόν 2025-26 που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Final Four στην Μπανταλόνα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την έναρξη του Basketball Champions League έγινε γνωστές οι κορυφαίες πεντάδες της δεκαετίας.

Στην κορυφαία πεντάδα της δεκαετίας ο Κέβιν Πάντερ, ο οποίος κατέκτησε το τρόπαιο με την ΑΕΚ το 2018, αλλά και τη Βίρτους το 2019. Στη δεύτερη πεντάδα βρίσκεται ο Τζο Ράγκλαντ που αγωνίστηκε με το Περιστέρι.

Το βραβείο στον Πάντερ, το έδωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα.

Η κορυφαία πεντάδα της δεκαετίας στο BCL

Γκιόρκι Σερμαντίνι: Τενερίφη

Βόιτεκ Χρούμπαν: Σολέ, Νίμπουρκ

Κέντρικ Πέρι: Νίζνι, Μάλαγα

Κέβιν Πάντερ: Ραντόμ, ΑΕΚ, Μπολόνια

Μαρσελίνιο Χουέρτας, Τενερίφη

Η δεύτερη καλύτερη πεντάδα της δεκαετίας στο BCL

Τζο Ράγκλαντ: Περιστέρι, Χάποελ Χολόν

Βιτόρ Μπενίτε: Μπούργος

Λιβάι Ράντολφ: Οστάνδη, Χάποελ Ιερουσαλήμ

Τιμ Αμπρομάιτις: Τενερίφη

Ντέγιαν Κράβιτς: Μπούργος, Βίρτους

Κορυφαίος προπονητής για τη δεκαετία αναδείχτηκε ο Τσους Βιντορέτα.