Οι Νικς... ίδρωσαν αλλά έκαναν το 2-0 κόντρα στους Σίξερς

Οι Νεοϋορκέζοι βρήκαν σθεναρή αντίσταση στο Game 2 με τους Φιλαδέλφεια 76ερς, όμως επικράτησαν με 108-102 και έκαναν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής.

Οι Νικς μπήκαν νωθρά στην αναμέτρηση και επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να προηγηθούν με 31-33 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Νεοϋορκέζοι με επί μέρους 30-29 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έκλεισαν το ημίχρονο στο -1 (61-62).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο δεν άλλαξε κάτι με τους Σίξερς να έχουν σταθερά το προβάδισμα με την ελάχιστη διαφορά, όμως στην τέταρτη περίοδο οι Νικς, πάτησαν... γκάζι, έκαναν επί μέρους 19-12 ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και πανηγύρισαν τη νίκη.

Έτσι, οι Νεοϋορκέζοι διατήρησαν το πλεονέκτημα της έδρας τους, πήραν προβάδισμα με 2-0 στη σειρά και πλέον θα ταξιδέψουν στην Φιλαδέλφεια για τα Game 3 και 4 με στόχο να διατηρήσουν το προβάδισμα πρόκρισης που έχουν αποκτήσει.

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ταϊρίς Μάξι να ξεχωρίζει για τους Σίξερς έχοντας 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

