Μάντζιος: «Υποχρέωσή μας να παίξει ο Βίκος Ιωαννίνων στην πόλη μας»

Ο Γιάννης Μάντζιος, πρόεδρος του Βίκου Ιωαννίνων, μίλησε στο WebRadio της EOK για την πρόκληση της Stoiximan GBL, την άνοδο της ομάδας στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ αλλά και τον σχεδιασμό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Μάντζιου:

Για την άνοδο στη GBL: «Τέλος καλό, όλα καλά. Φτιάξαμε ένα πλάνο το καλοκαίρι να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε στην Elite League. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και αυτό οφείλεται στον πρόεδρο και τη διοίκηση της ΕΟΚ, γιατί αναβάθμισαν την κατηγορία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όλα τα Final-4 που γίνονται τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά και με φοβερή οργάνωση. Είδαμε πολύ ωραία παιχνίδια και στο φετινό. Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στη διοίκηση της ΕΟΚ, πραγματικά έχει αναβαθμίσει το μπάσκετ σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό».

Για την όλη πορεία των Vikos Φalcons τα τελευταία χρόνια: «Καταρχάς, το μπάσκετ είναι η αγάπη μας, είμαστε αρκετά χρόνια σε αυτό. Οι Vikos Φalcons ήταν μια ομάδα που προέρχεται απ’ τον Σπάρτακο Ιωαννίνων, μια ομάδα σε χαμηλές κατηγορίες. Βρήκαμε την ομάδα στο πρωτάθλημα της τότε Γ’ Εθνικής στην εποχή του κορονοϊού. Είπαμε να πάρουμε την ομάδα, να φτιάξουμε μια καλή ομάδα, να προσπαθήσουμε σιγά-σιγά ν’ ανέβουμε κατηγορίες, σε δύσκολα πρωταθλήματα, και, αν μπορέσουμε, σε κάποια φάση να πετύχουμε μια άνοδο κι εμείς στα “μεγάλα σαλόνια” του ελληνικού μπάσκετ. Τα Γιάννινα είναι μια πόλη αρκετά μεγάλη, αρκετά φιλόξενη, έχει εύκολη πρόσβαση, έχει τα πάντα. Πληρώνουμε τα πάντα για να έχουμε κι εμείς μια ομάδα και να μπορούν και οι φίλαθλοι μας να παρακολουθούν από κοντά τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, μεγάλες ομάδες που πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη. Αλλάξαμε το όνομα βέβαια, στην πορεία από “Σπάρτακος” έγιναν οι “Vikos Φalcons”. Ανεβήκαμε τις κατηγορίες, με αρκετές δυσκολίες, γιατί είμαστε πάντα μια επαρχιακή πόλη. Ήταν πολύ δύσκολο να έρθουν παιδιά να παίξουν μπάσκετ στα Γιάννινα και να αφήσουν οικογένειες και φίλους. Είπαμε να φτιάξουμε μια ομάδα που θα είναι αξιόπιστη ανά το πανελλήνιο. Πετύχαμε το κομμάτι αυτό και μετά σιγά-σιγά άρχισαν να έρχονται καλοί παίκτες, να έχουν καλή διαμονή και φιλοξενία, οι οποίοι περνούσαν καλά στα Γιάννινα».

Για το υγιές και ασφαλές επαγγελματικό περιβάλλον της ομάδας: «Καταρχάς, να ευχαριστήσω και την οικογένεια Σεπετά, την εταιρεία Vikos Cola. Χωρίς αυτούς δε θα πετυχαίναμε τίποτα. Είναι μια εταιρεία κολοσσός, μια εταιρεία εγγύηση. Απ’ τη στιγμή που ξεκινήσαμε μια συνεργασία με την οικογένεια αυτή, “άνοιξαν” όλες οι πόρτες διάπλατα, δεν υπήρχε πουθενά αντίσταση. Έτσι, ήρθαν καλοί παίκτες και προπονητές στην ομάδα μας. Εμείς δε γνωρίζαμε πάρα πολλά. Γνωρίζαμε από χαμηλές κατηγορίες, αλλά όχι πάρα πολλά γύρω απ’ το επαγγελματικό μπάσκετ, γιατί και αυτή η κατηγορία είναι σχεδόν επαγγελματική».

Για το αν θα παίξουν οι Vikos Φalcons στα Γιάννινα: «Ακόμα δεν κόπασαν οι πανηγυρισμοί στα Γιάννινα. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους, η πόλη είναι όλη ενθουσιασμένη και ευχαριστημένη. Αφήστε μας λίγες μέρες ακόμα να ζήσουμε αυτό το όνειρο. Για ‘μας ήταν πραγματικά ένα όνειρο, δε μπορούμε να το πιστέψουμε ακόμα. Επειδή κι εγώ ακούω πάρα πολλά πράγματα, θα πω κάτι. Εμείς είμαστε Γιαννιώτες, εδώ ζούμε, εδώ έχουμε συγγενείς και φίλους, εδώ έχουμε δραστηριότητες, εδώ μας αγαπούν. Σε αυτήν την πόλη που ζούμε, εδώ θα είναι η έδρα μας. Κάνουμε κάθε προσπάθεια απ’ την πλευρά μας και πιστεύω ότι όλα είναι εύκολα, αρκεί να υπάρχει θέληση. Και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μαζί μας, μας “αγκάλιασε” απ’ την πρώτη στιγμή και πανηγύρισε μαζί μας. Χθες μάς τίμησε ο δήμαρχος, ο κύριος Μπέγκας, στο Δημαρχείο. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Έχουμε πολύ καλή επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση, πάρα πολύ καλές σχέσεις. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια.

Στα Γιάννινα έχει τρία γήπεδα. Δεν ξέρω ποιοι μπορεί να λένε ότι δε μπορούμε να παίξουμε στην πόλη μας, δεν ξέρω από πού βγήκε αυτό. Εμείς θα παίξουμε σε αυτήν την πόλη, γιατί εδώ ζούμε. Είμαστε υποχρεωμένοι στον κόσμο αυτής της πόλης που μας αγαπάει να παίξουμε εδώ και στο τέλος αυτό θα γίνει. Έχουμε ικανούς ανθρώπους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κύριος Καχριμάνης εκλέγεται τα τελευταία 40 χρόνια. Αυτό σημαίνει πως είναι ένας ικανότατος άνθρωπος, ανοιχτόμυαλος, με ιδέες και μπορεί πάρα πολύ άνετα να γίνει μια μικρή παρέμβαση έτσι ώστε να παίξουμε εδώ».

Για το αν έχουν κάνει μια πρώτη μελέτη των απαιτήσεων και των διεργασιών που απαιτούνται: «Απ’ το καλοκαίρι έχουν γίνει συζητήσεις και μελέτες. Για εμάς δεν είναι κάτι αυτό. Εξάλλου, επιχειρηματίες είμαστε, γνωρίζουμε αρκετά πράγματα. Αυτά ξεπερνιούνται εύκολα. Όταν έχεις ανθρώπους γύρω σου όπως η εταιρεία Vikos, δεν έχεις τέτοιου είδους προβλήματα. Και υπεύθυνα άτομα είμαστε και υπεύθυνα λειτουργούμε έως τώρα».

Για το αν κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν ανησύχησε μήπως η ομάδα δεν καταφέρει τον στόχο της ανόδου: «Για όλους όσους είναι απ’ έξω κάποια στιγμή κάτι “στράβωσε”. Οπωσδήποτε η χρονιά ήταν δύσκολη. Και σε μια οικογένεια υπάρχουν προβλήματα, πόσο μάλλον σε μια ομάδα. Υπήρχαν κάποια μικροπροβλήματα τα οποία τα λύναμε κατευθείαν, ήμασταν δίπλα στην ομάδα. Ο Vikos ήταν πάντα μέσα στις πρώτες δύο θέσεις, την τελευταία αγωνιστική τερμάτισε 3ος σε ισοβαθμία. Ο αρχικός μας στόχος ήταν να μπούμε στην τετράδα. Είμαστε η μοναδική ομάδα που στηρίξαμε τις επιλογές μας, αυτά τα παιδιά που είναι φοβεροί χαρακτήρες, πολύ καλοί παίκτες και εξαιρετικοί άνθρωποι. Στην πορεία μπορεί να υπάρχουν τραυματισμοί ή οτιδήποτε. Το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δυνατό και δύσκολο, δεν είναι όπως πριν 10 χρόνια. Και πέρυσι ξεκινήσαμε με πάρα πολύ καλές βλέψεις, με πολύ καλές μεταγραφές, αλλά δεν πηγαίναμε καλά, ωστόσο στην πορεία διορθώσαμε πράγματα για να πάει ο Vikos καλύτερα. Φέτος ήταν πάντα μέσα στις πρώτες δύο θέσεις.

Έγινε μια αλλαγή προπονητή για να γίνει καλύτερη διαχείριση. Η ομάδα ήταν φανταστικά δουλεμένη, είδατε και στο Final-4 πώς έπαιξε. Μόνο συγχαρητήρια πήραμε. Είχαμε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα απ’ την αρχή, αντιμετωπίσαμε έγκαιρα τα μικροπροβλήματα που υπήρχαν και πετύχαμε την πολυπόθητη άνοδο, κάνοντας ευτυχισμένους όλους τους φιλάθλους και την πόλη».

Για το αν ο Vikos Φalcons θα «ζεστάνει» περισσότερο τον κόσμο των Ιωαννίνων σχετικά με το μπάσκετ: «Πριν 10 χρόνια δεν τολμούσαμε να πιστέψουμε πως θα υπάρξει ομάδα στην πρώτη τη τάξει εθνική κατηγορία στο μπάσκετ. Οπωσδήποτε η πόλη εδώ είναι ποδοσφαιρική, αλλά εμείς κάθε χρόνο κερδίζαμε και πιο πολλούς φιλάθλους. Το μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη έξαρση και κερδίζει έδαφος συνέχεια. Το ίδιο και στην Ελλάδα. Καταρχάς, γίνεται… πανηγύρι όταν παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στη Ευρώπη. Υπάρχει φίλαθλος στην Ελλάδα που να μην παρακολουθεί αυτό το φανταστικό μπάσκετ που παίζουν αυτές οι δύο ομάδες; Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία να φέρουμε αυτές τις ομάδες στα Γιάννινα. Άρα, λοιπόν, έχουμε κερδίσει. Το είδατε και στη Λευκάδα αυτό στο Final-4, είχαμε πολύ δυναμική παρουσία. Έχουμε τους πιο υγιείς φιλάθλους την Ελλάδα. Δε δημιουργούν ποτέ πρόβλημα, δε βρίζουν, είναι πραγματικοί φίλαθλοι. Αυτήν την εικόνα παρουσιάζουν όλη τη χρονιά. Πιστεύω ότι στη μεγάλη κατηγορία θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι, γιατί κι εμείς θα μάθουμε αρκετά πράγματα. Δεν έχουμε θητεία σε μεγάλες κατηγορίες, οπότε κι εμείς θα μάθουμε περισσότερα και θα διορθώσουμε ό,τι ατέλειες είχαμε. Θα παρουσιάσουμε μια καλή εικόνα, μια ανταγωνιστική ομάδα, που θα την αγαπήσουν όλα τα Γιάννινα και όλος ο κόσμος φυσικά».