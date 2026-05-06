Στην πρώτη μονομαχία ανάμεσα σε Θάντερ και Λέικερς για τους ημιτελικούς της Δύσης, η Οκλαχόμα «έκανε την δουλειά» και το 1-0 στην σειρά νικώντας με 108-90.

Οι «Λιμνάνθρωποι» άντεξαν για δύο περιόδους, και έκτοτε όσες φορές προσπάθησαν να πλησιάσουν κοντά στο σκορ, αντίκρισαν ένα τείχος των Θάντερ στην άμυνα και έναν μικρό χείμαρρο στην επίθεση, που δεν τους άφησε να κυνηγήσουν την πιθανότητα της νίκης.

Ο αγώνας

Με λίγο περισσότερη ευστοχία ξεκίνησαν οι Θάντερ τον αγώνα συγκριτικά με τους Λέικερς, οι οποίοι ωστόσο δεν άφησαν το σκορ να ξεφύγει, μένοντας πίσω μόλις για πέντε πόντους στην πρώτη περίοδο.

Ίδια εικόνα είχε και το δεύτερο δωδεκάλεπτο, το οποίο είχε ξανά τους Θάντερ σε θέση οδηγού, αλλά η ομάδα του Λος Άντζελες δεν πτοήθηκε και συνέχισε να μένει κοντά στο σκορ, με την ανάπαυλα να βρίσκει τις δύο ομάδες στο 61-53.

Μετά το ημίχρονο, η Οκλαχόμα είδε τους «Λιμνανθρώπους» να αποκτούν καλύτερο ρυθμό και να τους πλησιάζουν, ωστόσο αυτό δεν κράτησε πολύ αφού βρήκαν ξανά τις λύσεις όσες φορές ο αντίπαλος πλησίασε και έφυγαν σε διψήφια διαφορά (+12) πριν την τελευταία περίοδο, αλλάζοντας εντελώς την εικόνα του παιχνιδιού.

Στην τελευταία περίοδο υπήρξε το ίδιο μοτίβο, με τους Θάντερ μάλιστα να είναι ακόμη πιο εύστοχοι και να «σπάνε» την άμυνα των Λέικερς στην περιφέρεια, οι οποίοι δεν μπορούσαν να βρουν λύσεις ούτε επιθετικά και γνώρισαν την ήττα με 108-90.

