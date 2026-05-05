Παπανικολάου: «Ξέρουμε πόσα σημαίνει για τον κόσμο μας ότι το FInal-Four γίνεται στην έδρα του αντιπάλου»

Μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final-Four ο Κώστας Παπανικολάου στάθηκε στο πόσο σημαίνει για τον «ερυθρόλευκο» κόσμο ότι αυτό γίνεται στην έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Για αυτό το πράγμα δουλεύουμε όλη την χρονιά. Κοιτάμε σε κάθε ματς να παρουσιαζόμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Αντιμετωπίσαμε σοβαρά και τα τρία παιχνίδια με την Μονακό και για αυτό το αποτέλεσμα ήταν το επιθυμητό».

Για το πόσο σιγουριά εκπέμπει η ομάδα: «Όσα συνεχίζουμε να δουλεύουμε με την ένταση που το κάνουμε σε μεγάλο κομμάτι της φετινής δουλειάς και όσο βλέπουμε το αποτέλεσμα από την σκληρή δουλειά που κάνουμε στις προπονήσεις νομίζω ότι είναι η απάντηση σε όλη την εικόνα της ομάδας. Έχουμε δύο εβδομάδες περίπου να προετοιμαστούμε, να δουλέψουμε σκληρά, να προετοιμάσουμε τα σώματά μας και το πνεύμα μας για να παίξουμε δύο παιχνίδια».

Για το αν ο περσινός ημιτελικός είναι μάθημα για τον φετινό: «Κάθε προσπάθεια που δεν βγαίνει όπως θες είναι ένα μάθημα. Αυτό το μάθημα το σκεφτόμαστε από τον Αύγουστο, που ο στόχος ήταν να βρεθούμε ξανά σε Φ4 και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας, πόσο μάλλον που φέτος γίνεται στην έδρα του αντιπάλου μας και ξέρουμε πόσο σημαίνει αυτό για τον κόσμο μας».