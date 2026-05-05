Mαρκοϊσβίλι: «Άξιζαν τη νίκη, έκαναν εκπληκτική δουλειά»

Μετά την ήττα της Μονακό από τον Ολυμπιακό και των αποκλεισμό από την Euroleague, ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» άξιζαν τη νίκη.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην Euroleague TV:

«Άξιζαν τη νίκη, έκαναν εκπληκτική δουλειά. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στην συνέχεια. Δώσαμε πολλούς πόντους, όταν δίνουμε τόσους πόντους παίρνουν αυτοπεποίθηση, ευστόχησαν σε πολλά τρίποντα. Δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε την επιθετικότητά τους.

Είμαι περήφανος για την ομάδα μας, για τους παίκτες μας, για τα όσα έχουν καταφέρει. Είχαμε σκαμπανεβάσματα όλη την σεζόν αλλά είχαμε ενέργεια. Δεν μπορώ να τους πω κάτι πέρα από ευχαριστώ. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πρωτάθλημα. Να συνεχίσουμε να πιστεύουμε και να τελειώσουμε όσο καλύτερα γίνεται τη σεζόν».