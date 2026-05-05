Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Φουρνιέ και Πίτερς «καθάρισαν» το Game 3

Ο Ολυμπιακός έκανε... περίπατο στο Πριγκιπάτο με τους Τόμας Ουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ και Άλεκ Πίτερς να «σφραγίζουν» την πρόκριση των Πειραιωτών στο Final Four.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: Ορεξάτος από το ξεκίνημα, αφού τιμώρησε το under των Μονεγάσκων με 4/5 3π. (!) στην 1η περίοδο. Ο Αμερικανός γκαρντ έβαλε 14 πόντους, μοίρασε 5 ασίστ και πήρε συνολικά εξαιρετικό βαθμό. Βαθμός: 9

Μόντε Μόρις: Αγωνίστηκε για μόλις 8'' και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Σάσα Βεζένκοφ: Μακριά από τα υψηλά του στάνταρντς ο MVP, που δεν ήταν τόσο εύστοχος στο Game 3. Ο Βεζένκοφ είχε μεν 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αλλά δεν ήταν τόσο εύστοχος (4/8 δίποντα, 0/5 τρίποντα), ενώ δεν ήταν και αμυντικά συνεπής. Βαθμός: 6

Κώστας Παπανικολάου: Άρχισε με 2/2 3π. στην 1η περίοδο και έμοιαζε «ζεστός». Τελικά, έμεινε στους 6π., ενώ βοήθησε σε άλλους τομείς (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα). Στην επανάληψη, πάντως, τα βρήκε... σκούρα με τους γκαρντ των γηπεδούχων και κυρίως τον Στραζέλ. Βαθμός: 5

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Σε κακό βράδυ -για τα δικά του δεδομένα- ο Έλληνας «μπόμπερ». Ο Ντόρσεϊ έβαλε 7 πόντους, με τον Μπαρτζώκα να τον αφήνει στο παρκέ για μόλις 14'40''. Είναι ενδεικτικό πως ο Έλληνας τεχνικός τον έβγαλε στις αρχές της 3ης περιόδου και δεν τον επανέφερε στο υπόλοιπο β' μέρος. Βαθμός: 4

Άλεκ Πίτερς: Γεμάτη εμφάνιση από τον Αμερικανό πάουερ φόργουορντ, που ήταν ο 2ος σκόρερ των νικητών. Ο Πίτερς είχε 18 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά (4/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4/5 βολές) και κατέβασε 6 ριμπάουντ σε σχεδόν 17' στο ματς. Βαθμός: 8

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Δεν «τροφοδοτήθηκε» και δεν ξεχώρισε ο Σέρβος σέντερ, που κινήθηκε σε... ρηχά νερά (6 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ). Βαθμός: 5

Κόρι Τζόσεφ: Δεν ήταν τόσο εύστοχος (5π. με 2/5 σουτ), αλλά δημιούργησε με συνέπεια (5 ασίστ). Αμυντικά βρήκε και εκείνος κάποια προβλήματα στα 19'10'' που αγωνίστηκε. Βαθμός: 6

Ντόντα Χολ: Σε 17'21'' είχε μόλις 4π. αφού δεν τον «τάισαν» οι γκαρντ, αλλά έκανε καλή δουλειά στα ριμπάουντ (5ρ.), ενώ έδωσε και 2 ασίστ. Βαθμός: 5

Σακίλ ΜακΚίσικ: Ανέβασε το τέμπο στη 2η περίοδο και συνολικά έκανε μια «γεμάτη» εμφάνιση. Πολύτιμος για άλλο ένα βράδυ στη σειρά ο «Σακ» με 10 πόντους (1/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 7

Ταϊρίκ Τζόουνς: Λίγα πράγματα από τον Αμερικανό σέντερ, που έπαιξε μόλις 4'21'', με τον Μπαρτζώκα να δείχνει πως τον έχει «μετατοπίσει» ξεκάθαρα στην 3η θέση του ροτέισιον στο «5» (3 πόντοι, 3 ριμπάουντ). Βαθμός: 4

Εβάν Φουρνιέ: Μπήκε στο ματς με 11π. (3/4 3π.) σε 6' στη 2η περίοδο και συνέχισε να... πετάει φωτιές. Ο πρώην NBAer έβαλε 22 πόντους με 6/10 τρίποντα, ενώ παράλληλα οργάνωσε άριστα την ομάδα του, μοιράζοντας 5 ασίστ. Κεφάτος και εύστοχος ο Γάλλος, που έκανε ξανά τη διαφορά. Βαθμός: 9