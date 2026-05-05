Πανόραμα playoffs: «Σκούπα» ο Ολυμπιακός, ελπίζει η Χάποελ

​​​​​​​Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τη Μονακό και στο Μόντε Κάρλο (82-105) και με το 3-0 έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που προκρίνεται στο φετινό Final Four της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν από το πρώτο ημίχρονο χωρίς να αφήσουν περιθώρια αντίδρασης στην λειψή Μονακό και στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις (2-0).

Αντέχει η Χάποελ, που κέρδισε με ανατροπή τη Ρεάλ (76-69) και μειώνοντας σε 2-1 τη μεταξύ τους σειρά, ελπίζει για το Final Four.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ PLAYOFFS

Ολυμπιακός - Μονακό 2-0

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 82-105

Game 4*: Μονακό – Ολυμπιακός 7/5 20:30

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 0-2

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107 (παρ.)

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5 21:15

Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15

Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69

Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 7/5 21:00 (στο Μπότεβγκραντ)

Game 5*: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας 2-0

Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78

Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 86-74

Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 6/5 20:00

Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 8/5 20:00

Game 5*: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

FINAL FOUR (22-24/5, ΟΑΚΑ)

Ημιτελικοί (22/5)

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε / Ζαλγκίρις Κάουνας

Βαλένθια / Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης / Χάποελ Τελ Αβίβ