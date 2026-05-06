GBL: Για την πρόκριση στα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ, για την ισοφάριση το Περιστέρι Betsson

Το Περιστέρι Betsson υποδέχεται σήμερα στις 19:00 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» τον ΠΑΟΚ για το Game 2 των play-off της GBL, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να στοχεύει στην ισοφάριση και τον Δικέφαλο του Βορρά να θέλει τη νίκη για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου επικράτησε στο πρώτο παιχνίδι της σειράς στο Παλατάκι με 91-79 κάνοντας το 1-0. Σε περίπτωση που το σύνολο των Δυτικών προαστίων επικρατήσει τότε θα ισοφαρίσει σε 1-1 και η σειρά θα κριθεί στο τρίτο παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά της GBL το νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός - Μύκονος.